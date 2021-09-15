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Интерфакс-АВН

Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Тихом океане

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Falcon 9
Falcon 9.
Источник изображения: wikipedia

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей во вторник на орбиту с 51 интернет-спутником проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане была осуществлена через 8 минут 46 секунд после старта ракеты.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в десятый раз.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX, была запущена в понедельник в 20:55 по времени Западного побережья США (во вторник в 06:55 МСК) с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния).

Это уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 1789 космических аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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