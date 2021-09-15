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ТАСС

Авиация ЗВО на учениях "Запад-2021" уничтожила объекты и технику условного противника

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что предварительно вылеты на полигон совершили самолеты-разведчики Су-24МР

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ /Ленинградская область/, 14 сентября. / ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа уничтожили пункты управления условного противника на Лужском полигоне в Ленинградской области в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2021" экипажи бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа уничтожили заглубленные командные пункты, объекты инфраструктуры и колонны бронированной и автомобильной техники условного противника на полигоне Лужский в Ленинградской области", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что предварительно вылеты на полигон совершили самолеты-разведчики Су-24МР, которые обнаружили и передали координаты наземных целей для ударной авиации по закрытым каналам связи.

В Минобороны уточнили, что во время розыгрыша тактического эпизода летный состав бомбардировочной авиации отработал применение авиационных бомб весом 250 кг. Боевое применение выполнялось с использованием новейшей вычислительной подсистемы СПВ-24, позволяющей выполнить бомбометание с максимальной точностью.

Стратегические учения "Запад-2021"

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии. Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6 400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.

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