SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1789 космических аппаратов

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на полярную орбиту партию из 51 мини-спутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 в понедельник по времени Западного побережья США (во вторник в 06:55 мск).

Это уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1789 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в десятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.