Войти
Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1789 космических аппаратов

536
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на полярную орбиту партию из 51 мини-спутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 в понедельник по времени Западного побережья США (во вторник в 06:55 мск).

Это уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1789 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в десятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
Похожие новости
30.08.2021
Все новые спутники Starlink получат лазерную связь
30.04.2021
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1503 аппаратов
26.11.2020
SpaceX установила новый рекорд по количеству запусков и посадок первой ступени
05.05.2020
Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на неопределенный срок
11.09.2018
В США компания SpaceX запустила ракету с телекоммуникационным спутником
05.09.2016
Потеря "Амос-6" - тяжелый удар по космической индустрии Израиля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 13:56
  • 3
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники
  • 15.09 13:44
  • 32
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 15.09 13:35
  • 26
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 15.09 13:18
  • 271
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.09 13:02
  • 4
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 15.09 12:50
  • 3
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 15.09 11:33
  • 31
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 09:34
  • 60
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 15.09 09:14
  • 5
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
  • 15.09 00:27
  • 2
На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск
  • 14.09 20:52
  • 16
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 20:17
  • 7
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 14.09 19:21
  • 2
Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год
  • 14.09 13:21
  • 1
До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов
  • 14.09 13:17
  • 1
Hürriyet (Турция): в Идлибе трое мучеников... Нападения — дело рук «таинственной организации»?