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Известия.ru

Восток ближе

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Испытания новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР
Испытания новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР.
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров — о том, почему испытанная в Северной Корее ракета может угрожать Израилю

Новость о том, что Северная Корея успешно испытала крылатую ракету с дальностью 1500 км, стала поводом для беспокойства не только для ближайших соседей этой страны, но и далеко за ее рубежами. На международном «сером» и «черном» рынке вооружений КНДР — один из заметных игроков. Находящаяся под всеми возможными международными санкциями, Северная Корея не стесняется снабжать другие государства не только готовыми «изделиями», но и технологиями их производства и постройки.

Аналогичные образцы ракет теперь могут появиться не только в традиционных «странах-изгоях», лишенных доступа к оружейному рынку, но и в руках негосударственных формирований по всему миру. Особое беспокойство вызывает то, что ракета КНДР наверняка проектировалась с возможностью нести термоядерную боевую часть.

Большинство передовых мировых разработчиков ракет еще в прошлом веке договорились о суровых ограничениях продаж за рубеж мощных боеприпасов с дальностью свыше 300 км и технологий для их создания. В первую очередь это сделано для сдерживания распространения средств доставки ядерного оружия.

В подписантах Режима контроля за ракетными технологиями — и Россия, и США. Но спрос на такое оружие постоянно растет. Поэтому северокорейские власти давно оказались в уникальном и выгодном положении. Одни из немногих они могут предлагать на экспорт свои ноу-хау и готовые системы, доступ к которым легальными способами сильно затруднен.

Ранее КНДР специализировалась на баллистических, а не крылатых ракетах. Здесь она достигла огромного прогресса. Всего за десятилетие Северная Корея успешно запустила в космос собственный небольшой спутник, разработала дальнобойные баллистические ракеты наземного и подводного базирования.

Но параллельно совершенствовались и средства защиты её потенциальных противников от таких угроз. Поэтому переход к проектированию «стратегических» по своей дальности в регионе боеприпасов можно считать вполне оправданным. Совместные удары обоих типов отражать гораздо сложнее.

Для противостояния с соседней Южной Кореей ракета с такой дальностью не нужна. Но она представляет самую серьезную угрозу для островов Японии, а также американских военных объектов, расположенных как в Стране восходящего солнца, так и в ее окрестностях.

Российские дипломаты и чиновники постоянно упоминают, что ракетные испытания Северной Кореи не несут опасности для России. Действительно, хотя в радиусе действия вооружений этой страны уже значительная часть востока РФ, трудно представить военный конфликт между нашими государствами. Озабоченность вызывает лишь то, что новые технологии Пхеньяна способны подорвать стратегическую стабильность в других регионах. В первую очередь — на Ближнем Востоке.

Еще до введения против ее ракетной программы Совбезом ООН драконовских санкций, КНДР была важным поставщиком баллистических боеприпасов для таких стран, как Сирия, Иран, Египет, Судан, Йемен и Пакистан. Туда регулярно приходили корабли, груженые репликами советских «Скадов» и усовершенствованными их версиями северокорейской разработки. До сих пор они используются в многочисленных региональных войнах.

«Ракетная тропа» между КНДР и Ираном не зарастает с 80-х годов прошлого века, когда Исламская Республика массово закупала там реплики советских баллистических ракет во время войны с Ираком. Уже в новом веке при непосредственной помощи северокорейских специалистов и технологий в Иране быстро стала прогрессировать и местная ракетная программа. Дальнобойные крылатые ракеты класса «земля-земля» по всей видимости тоже являются плодом такого сотрудничества. Долгое время они были распространены гораздо меньше баллистических. Но их появление в руках неправительственных группировок уже произвело большой переполох в регионе.

Достаточно вспомнить, что удар ровно два года назад, 14 сентября 2019 года, по заводу нефтеподготовки Saudi Aramco в Саудовской Аравии был нанесён именно крылатыми ракетами с дальностью в несколько сотен километров. Тогда йеменским повстанцам-хуситам при их помощи удалось на время заблокировать 5% мирового производства нефти и нанести своему противнику ущерб на миллиарды долларов США.

В последующие годы ирано-северокорейские боеприпасы достигли дальности в 1000 км и ещt не раз были использованы повстанцами против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Дальнейшее расширение их радиуса, даже в неядерном оснащении, поставит под угрозу весь регион, а затем и Израиль.

Опасения за рубежом вызвала не только дальность новой ракеты в 1500 км, но и ее способность интенсивно маневрировать на траектории, выбирать маршрут полёта. Такая возможность стандартна для любого современного аналога от ведущих производителей, но оставалась недоступной для более простых конструкций разработчиков «третьего эшелона». Она позволяет атаковать цели с самых неожиданных направлений и обходить позиции противовоздушной обороны. Такие боеприпасы особенно трудно перехватить и уничтожить.

Такие ракеты — сложная цель даже для армий ближайших союзников США, оснащенных самыми передовыми средствами ПВО и ПРО. Поэтому новые оружейные технологии Пхеньяна способны изменить баланс сил не только вокруг Корейского полуострова, но и в других регионах планеты.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора


Антон Лавров

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