"Ростех": легкий танк "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки на прочность

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Модернизированную самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном десантировании, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

"В рамках испытаний на сброс проверены возможности машины при десантировании с парашютом. Мы создали максимальные перегрузки, "Спрут" успешно выдержал испытания, функциональность ни одной из систем не пострадала. Десантирование осуществлялось со специальной вышки, следующий шаг – сброс машины с самолета", - рассказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Как пояснил разработчик машины – Волгоградский тракторный завод (в составе Курганмашзавода входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") – в рамках копровых испытаний военную технику сбрасывают со специальной вышки для имитации десантирования.

"Сейчас ведется разработка парашютной системы для модернизированного "Спрута". Когда она будет готова, мы проведем реальные сбросы машины с самолета", - сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев.

Также в рамках государственных испытаний будут проводиться перевозки "Спрута" на Ил-76, Ан-124 и на внешней подвеске вертолета Ми-26, сообщил он.

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.