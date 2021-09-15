Večernji list (Хорватия): армии России и Китая превозносят союзничество, но втайне конкурируют

Китай и Россия прекрасно сотрудничают в оборонной сфере. Однако, будучи крупнейшим импортером российских вооружений, Китай превращается в конкурента России в области производства оружия. Оборонный бюджет Пекина, в четыре раза превосходящий бюджет Москвы, позволил Китаю производить то оружие, которое он ранее импортировал.

Россия и Китай провели в середине августа очередные крупные войсковые учения, которые продемонстрировали масштаб сотрудничества Пекина с Москвой в этой области. Пока обе страны утверждают, что не нуждаются в создании формального военного союза по аналогии с НАТО или бывшим Варшавским договором. Но все чаще сотрудничество вооруженных сил двух стран демонстрирует близость этих двух представителей антизападной оси. Что интересно, и это отмечают некоторые аналитики, Китай, будучи крупнейшим импортером российских вооружений, превращается в конкурента Москвы в области производства оружия. А ведь, несмотря на то, что Россия все больше экономически зависит от Китая, оборонная промышленность оставалась одной из тех отраслей, в которых Москва в последние годы была "давним партнером" Пекина.

Талибы вызвали панику

Пятидневные совместные учения под названием "Запад. Взаимодействие-2021" проводились в Нинся-Хуэйском автономном районе в центральной части Китая. Эти учения армии двух стран проводят четвертый год подряд, но впервые на территории Китая. В общей сложности в них участвовали десять тысяч военнослужащих и огромное количество разных самолетов, техники и оборонных систем. Российские военные применяли китайское оружие, тоже впервые.

Учения проводились в весьма неблагоприятной геополитической обстановке, поскольку Афганистан, который находится в близком соседстве от обеих стран, перешел под власть талибов. Это заставило власти России и Китая перейти в состояние полной готовности. Кроме того, талибский прорыв в Афганистане вызвал опасения не только в связи с тем, что вся страна оказалась под пятой у боевиков, но и потому, что страна граничит с ключевыми и для Москвы, и для Пекина партнерскими государствами в Средней Азии. Поэтому не удивительно, что в то же время, когда одна часть российской армии участвовала в учениях в Китае, другая проводила военные учения в Таджикистане с привлечением узбекских и таджикских сил.

Москва боится, что бои из Афганистана перекинутся на Таджикистан, страну, где у России самая большая зарубежная военная база, а в последние годы Душанбе все теснее сотрудничает и с китайскими вооруженными силами, также присутствующими в Таджикистане. Целью российско-китайских войсковых учений - "усовершенствовать совместные антитеррористические операции" и "продемонстрировать твердую решимость и способность вместе поддерживать международную и региональную безопасность и стабильность", как передало китайское государственное агентство "Синьхуа".

"Открываются новые горизонты всеобъемлющего стратегического российско-китайского партнерства в новую эру стратегического обоюдного доверия, прагматичного обмена и координации действий двух стран", - также добавили в китайском агентстве.

Иными словами, Китай и Россия прекрасно сотрудничают в оборонной сфере, и обе страны хотят, чтобы так оставалось и впредь. Москва отдельно подчеркивает, что не заинтересована в формальном военном союзе. После 2014 года и российской интервенции на Украину, а также аннексии Крыма, которую ООН не признает и считает незаконной, Москва и Пекин, конечно, очень сблизились. После масштабных экономических санкций российский президент Владимир Путин решил экономически изолировать государство от Запада.

Если говорить точнее, он захотел ограничить торговлю с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, а Китай только этого и ждал. За последние восемь лет доля торговли России с Китаем в общем объеме ее внешней торговли увеличилась вдвое, тогда как торговля с Европейским Союзом сократилась на десять процентов. В ближайшие три года торговля России и Китая может вырасти до 200 миллиардов долларов. Китай покупает у России в основном энергоносители и оружие, и этот последний элемент играет ключевую роль для проецирования российской мощи в мире. Китай и Россия подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве еще 20 лет назад (недавно они его торжественно продлили) вскоре после того, как Путин пришел к власти. В последние годы при китайском председателе Си Цзиньпине экономический разрыв между двумя странами еще больше увеличился в пользу Китая. Если на Китай приходится одна пятая российской внешней торговли, то на Россию приходится всего 0,8% китайской торговли (данные от 2018 года). Это означает, что Китай несопоставимо важнее для российской экономики, чем наоборот. Однако этого не скажешь об оружии, как и вообще о позиции, которую занимают российские вооруженные силы в рамках отношений двух стран.

Совместные учения России и Китая проводятся с 2005 года, и Китай давно является крупным импортером российских вооружений. В последние пять лет, с 2016 по 2020 год, до 77% от общего китайского импорта вооружений приходились на Россию. Таковы данные стокгольмского Международного института исследований проблем мира. Экспорт из крупнейшей и самой многолюдной страны мира увеличился на 50% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Вместе с тем, как пишет South China Morning Post, в Китай отправилось около 18% российского военно-индустриального экспорта. Единственной страной, куда путинская Россия экспортировала за этот период больше, была Индия.

Интересно, что за первые шесть месяцев текущего года Россия экспортировала больше всего оружия в… Чехию. Второе место занял Алжир, а третье - Китай, куда Россия экспортировала на сумму около 500 миллионов долларов. С 2018 года страны начали проводить совместные войсковые учения и готовить инструкторов для работы в вооруженных силах партнера. Однако есть определенная черта, которую не хочет переходить ни одна из сторон. Москва и Пекин несколько раз четко заявляли, что не хотят формализовать военный союз.

Ни одна из сторон не хочет быть втянутой в борьбу, которая не соответствует ее прямым интересам, как заявил на "Радио Свободная Европа" (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента - прим. ред.) политический аналитик Александр Габуев из Института Карнеги, имея в виду проблему Тайваня и Украины. Если бы Россия и Китай оформили свой союз, обязавшись воевать друг за друга, то Пекину пришлось бы включаться в конфликт на Украине, а Москве - на Тайване.

Оружие покупали и у Ельцина

"Россия и Китай пытаются держаться в стороне от проблем партнера и искать области, где их интересы пересекаются. Они очень прагматичны и вместе противостоят Соединенным Штатам, но каждая страна мнит себя великой державой и предпочитает стратегическую автономию", - сказал Габуев.

Что интересно, Путин в прошлом году заявил, что России "не нужен" военный союз с Китаем, но его, по крайней мере теоретически, "весьма легко себе представить" в ближайшем будущем. Возможное заключение военного союза двух из трех крупнейших держав мира повлекло бы огромные геополитические последствия для всей планеты. В текущем месяце российские и китайские войска проведут еще одни учения, тоже посвященные антитеррористическим операциям, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, помимо Индии и Пакистана, входят в эту организацию, посредством которой Китай до сих пор расширял свое военное присутствие в странах Средней Азии, когда-то бывших республиками СССР (Россия рассматривает их сегодня как своих ключевых ближайших соседей).

Эти страны крайне важны для отношений России и Китая, поскольку их интересы там не совпадают до конца. Также аналитики отмечают, что в последние два десятилетия китайская оборонная промышленность совершила большой рывок, и сегодня китайский ВПК способен во многом удовлетворить внутренний спрос. Последние 25 лет китайский оборонный бюджет постоянно увеличивается и в 2020 году достиг 252 миллиардов долларов, по данным стокгольмского Международного института исследований проблем мира. Российские государственные оборонные расходы составляют 62 миллиарда. Такой дисбаланс, который позволяет Пекину экономически развиваться, сопряжен с определенными последствиями. После окончания холодной войны Пекин сначала хотел закупать оружие у Запада, но после введения санкций из-за расправы над студентами на площади Небесного спокойствия он развернулся на север, в сторону Москвы.

Правительство Бориса Ельцина, при котором Россия пережила экономический крах, очень надеялось продать Китаю единственное, что могло - оружие. С 1992 по 2007 год на Россию приходилось до 84% импортируемых Китаем вооружений. Однако в последние годы ситуация изменилась, а китайский оборонный бюджет вырос почти в два раза. Теперь Пекин сам производит многие виды вооружений необходимых армии.

"Вполне понятно, что Россия движется в сторону передачи технологий и к роли субподрядчика", - сказал порталу Nikkei Asia американский аналитик Майкл Кофман.

"Мы ожидаем, что Россия покинет список тех, кто передает технологии китайцам, уже в ближайшие пять - десять лет. Русские попытаются догнать китайские технологии, так как сейчас отстают", - отметил также в интервью Nikkei Asia Саймон Уэзман, научный сотрудник стокгольмского Международного института исследований проблем мира.

Дино Брумец (Dino Brumec)