Внук Королева рассказал о попытке Маска купить российские баллистические ракеты

Внук создателя советской космонавтики Сергея Королева Андрей, с которым основатель SpaceX и Tesla Илон Маск недавно встретился и провел для него экскурсию по SpaceX, рассказал RT об их с сыном визите в США на предприятие миллиардера. В частности о том, как тот 20 лет назад, в начале 2000-х пытался купить у России списанную баллистическую ракету. По его словам, изобретатель на тот момент времени был заинтересован технологическим аспектом создания ракет, а не боевым. Однако будущему предпринимателю, который хотел перенять полезный для себя опыт, тогда дважды отказали, что сподвигло его к созданию и развитию собственных двигателей и ракет-носителей.
Андрей Королев
О попытках Маска купить российскую ракету
Визит Андрея Королева на завод SpaceX
Внук советского конструктора ракет также рассказал о том, как состоялся их первый разговор с Маском и что предшествовало визиту на предприятие SpaceX. Первый их разговор состоялся после запуска Crew Dragon 30 мая 2020 года, когда Королев захотел лично поздравить предпринимателя с успехом. Тогда он передал свое пожелание Маску через НАСА, на которое миллиардер откликнулся и выразил желание побеседовать по телефону.
Андрей Королев[
О приглашении Илона Маска на его завод в США
Андрей Королев заявил, что в SpaceX их встретили «по-королевски», провели полноценную экскурсию по всем цехам, где они посмотрели сборку двигателя и пилотируемого аппарата Crew Dragon. Российский ученый отметил схожий со своим дедом подход к космическим полетам, кораблям, дизайну и организации всего процесса. «Я думаю, Сергей Павлович был бы рад иметь такого наследника, каким является Илон Маск», — сказал Андрей Королев.
Илон Маск и советская космонавтика
Глава SpaceX известен своим теплым отношениям к российской космонавтике и ее истории. В частности, он неоднократно упоминал имя Сергея Павловича Королева в своих интервью и книгах. Его внук заявил, что Маск всегда говорил, что достижения «Роскосмоса» не были бы такими мощными, если бы корпорация не стояла на плечах титанов, к числу которых он относит и Сергея Королева.
Андрей Королев
О проявлении уважения Илона Маска к Сергею Королеву
Говоря о различиях между цехами SpaceX и «Роскосмоса», Андрей Королев отметил, что существенных отличий он не видит, однако есть разница в функционировании цехов. По его словам, в России процесс организовывался в старых зданиях, где в одном цеху происходит одно, в другом — другое, а SpaceX создали одно гигантское открытое пространство для работы.
Возможный визит Маска в Россию
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска к себе в гости в России, чтобы тот стал «гостем его семьи», на что миллиардер в Twitter поблагодарил российского коллегу за приглашение, а также спросил, какой чай он предпочитает пить. По словам главы «Роскосмоса», он бы хотел обсудить с миллиардером «исследование Вселенной, внеземную жизнь и то, как можно использовать космос для сохранения жизни на Земле».
Кроме того, помимо приглашения к себе домой Рогозин заявлял, что Илона Маска могут пригласить на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Он добавил, что с Восточного планируют запустить новый пилотируемый корабль «Орел». Первый тестовый полет намечен на декабрь 2023 года.
Марина Совина