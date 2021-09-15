Daily Express (Великобритания): Путин направляет на учения в Белоруссию смертоносные танки-роботы, а Эстония опасается российского нападения

Грозные машины, представленные Россией на учениях «Запад-2021», всполошили европейские страны. Они вовсю готовятся к российскому вторжению. Например, Эстония считает, что оно может произойти в «ближайшем будущем», иначе зачем Путин бы стал показывать своих смертоносных роботов?

Владимир Путин во время совместных военных учений с Белоруссией задействовал новейшие и смертоносные образцы российской боевой техники.

Российские и белорусские войска проводят масштабные военные учения вблизи европейских границ, планируя завершить их в четверг. В маневрах "Запад-2021" участвуют до 200 000 военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов, до 15 кораблей и почти 300 танков, о чем сообщило российское Министерство обороны. Москва на этих учениях впервые продемонстрировала боевой роботизированный комплекс "Платформа-М" и новые боевые машины "Сармат-2", о чем сообщили российские средства массовой информации.

Боевой робот "Платформа-М" - это грозная машина, вооруженная гранатометами и пулеметом. Управление ею осуществляется дистанционно.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко в воскресенье наблюдал за ходом учений и был в полной боевой готовности. Государственное информационное агентство БЕЛТА опубликовало фотографию президента в зеленой военной форме, внимательно наблюдающего за ходом учений на Обуз-Лесновском полигоне.

Позже он заявил: "Это одно из важнейших учебных мероприятий для вооруженных сил, которое проходит на фоне продолжающейся гибридной агрессии Запада против Белоруссии и России".

Ожидается, что Путин на следующей неделе проинспектирует эти военные учения, которые он назвал целесообразными с учетом нарастающей активности НАТО в регионе.

Однако маневры "Запад-2021" вызвали беспокойство среди членов НАТО, имеющих с Белоруссией общую границу на западе. В частности, Эстония выразила обеспокоенность, что эти маневры могут стать предвестником российского вторжения в ближайшем будущем.

Давая в пятницу интервью, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем (Martin Herem) сказал: "Мы должны понимать, что это [нападение России на Эстонию] может случиться в ближайшие годы".

"Скорее всего, цель России не в том, чтобы нас оккупировать. Она не хочет получать контроль посредством оккупации, но ей нравится нестабильность и влияние, которых она добивается через нестабильность".

Эстония входила в состав Советского Союза, и на востоке страны до сих пор проживает значительное русское меньшинство.

После украинского кризиса 2014 года Путин выступил с предостережением, что он воспользуется любыми имеющимися у него в распоряжении средствами для защиты русских, которые живут за границей.

"Хочу, чтобы все понимали: наша страна будет и впредь энергично отстаивать права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал имеющихся средств: от политических и экономических - до предусмотренных в международном праве гуманитарных операций, права на самооборону", - сказал он в 2014 году на совещании российских послов.

Путин добавил: "Когда я говорю о русских людях и русскоязычных гражданах, я имею в виду людей, которые ощущают, чувствуют себя частью так называемого широкого русского мира, не обязательно этнически русские люди, но те, кто считает себя русским человеком".

Комментарии британских читателей

Petro

Итак, Влад сделает все возможное для защиты живущих за границей россиян. Так может, отправить их назад в матушку-Россию, тогда у него не будет нужды защищать их военными средствами. Это как с Си Пингпонгом. Он почувствовал, что теряет популярность, и решил, что надо отвлечь внимание. Поэтому китайцы дали нам covid. А что Влад даст Западу?

lla ma dos

Может, Прибалтике пора заняться укреплением своей обороны и прекратить надеяться на то, что Британия будет их защищать, когда к ним в дверь постучит Россия? 2% в НАТО - и это решит большинство европейских проблем.

GarryGo

Если НАТО и ЕС хотят настроить Россию против себя на своих границах, пусть ждут ответных действий России. Америка надеется, что Россия отреагирует на такую враждебность, но США не хватит мужества, чтобы реально начать войну.

Username Mk2

Именно Запад и ЕС хотели снести Берлинскую стену. Какой парадокс - ведь сейчас ЕС ставит заборы на границах прибалтийских стран.

Summer.bay

Берлинскую стену надо было оставить.

cattyandco3

Борис и его кабинет считают себя русскими. Вероятно, поэтому Путин продолжает появляться в Северном море.

mmuu

Будем честны: все народы, соседствующие с Россией, должны бояться. Горбатого могила исправит, особенно после "Крымской саги"! Пока Россия продолжает своих граждан жить в соседний государства, они всегда могут использовать это как предлог - чтобы ЗАЩИТИТЬ ее граждан. У этого человека всегда есть ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕННЫЕ амбиции!

Джон Варга (John Varga)