Генералы против президента

Меняющаяся роль военных в политической жизни США не сулит Джо Байдену ничего хорошего

3 сентября президент США Джо Байден подписал указ о частичном рассекречивании ряда документов, связанных с террористическими атаками 11 сентября 2001 года. В следующие полгода Министерство юстиции, ФБР и ряд других государственных учреждений Штатов должны рассекретить и предоставить в распоряжение американской общественности «информацию, полученную правительством США в ходе расследования всех обстоятельств террористических атак 11 сентября 2001 года». При всей внешней заурядности президентского указа Белый дом фактически запустил мучительный и далеко идущий процесс «разбора афганского полета», продолжавшегося 20 лет.

Между строк указа явно читается стремление найти политически резонансные ответы на становящиеся привычными для современных США ответы на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?».

По сообщениям американской печати со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации Байдена, основное внимание в этих документах будет уделено причастности Саудовской Аравии и политического руководства КСА к терактам 11 сентября 2001 года. В этой связи упоминается тот факт, что из 19 человек, по официальной версии ФБР, участвовавших в совершении терактов, 15 были саудитами, выходцем из Саудовской Аравии являлся и Усама бен Ладан.

В условиях непрекращающейся и набирающей обороты в американских СМИ и конгрессе США кампании поиска и наказания виновных в афганском фиаско в администрации Белого дома, начиная с президента, вице-президента и кончая руководством Пентагона, Государственного департамента и американского разведывательного сообщества, любые шаги в этом направлении являются гарантией того, что администрации Байдена практически наверняка придется пожертвовать частью высокопоставленных назначенцев, отвечающих за обеспечение национальной безопасности США и глобальной стратегической стабильности в широком смысле этого слова.

Перерастет ли геополитическая «сдача Афганистана» в сдачу силовиков администрации и самого президента по модели широко известного романа Питера Уоррена «Вся королевская рать», изданного в 1946 году, – далеко не праздный вопрос. В середине 70-х на фоне американского военного поражения в Юго-Восточной Азии, в немалой степени способствовавшей отставке тогдашнего президента США Ричарда Никсона в августе 1974-го, этот сценарий американского политического триллера был уже разыгран, и сдача 37-м президентом США своих доверенных людей, в том числе тогдашнего вице-президента США Спиро Агню, в конечном счете обернулась и крахом его собственной политической карьеры. Тем более что полный провал Америки и их модели «демократизации» Афганистана (как в свое время и Южного Вьетнама) имеет колоссальные человеческие и экономические измерения.

Цена нулевых достижений

В условиях, когда пришедший к власти в середине августа в Афганистане «Талибан», признанный террористической организацией Верховным судом России, провозгласил КНР своим главным геополитическим партнером, неизбежно встает вопрос о сотнях миллиардов долларов, потраченных США за 20 лет пребывания в этой стране.

Согласно официальным американским данным в Афганистане погибли почти 2,5 тысячи военнослужащих, включая генерала Гарольда Грина (2014 год). Среди убитых жители всех штатов и территорий США, однако наибольшие потери понесли Калифорния (249), Техас (188) и Флорида (147). Помимо них, были убиты еще почти 4 тысячи контрактников Пентагона.

В ходе военных действий ранены почти 20,8 тысячи военнослужащих, примерно половина получили черепно-мозговые травмы. Семействам погибших выплачено по 100 тысяч долларов за каждого погибшего военнослужащего, что составило 245,5 миллиона долларов. Ветеранов-военнослужащих, прошедших через горнило боевых сражений афганской войны, насчитывается почти миллион человек.

“Назначив главой военного ведомства генерала Ллойда Остина, новоизбранный президент счел, что только таким образом он может избежать активного вовлечения военных во внутриполитические разборки”

Прямые военные расходы США за 20 лет войны превысили триллион долларов и еще 465 миллиардов израсходовано на лечение и реабилитацию раненых и военнослужащих, нуждавшихся в психологической реабилитации. Война в Афганистане внесла свою лепту в увеличение дефицитов федерального бюджета, проценты по которым за 20 лет составили 532 миллиарда долларов. В целом прямые и косвенные расходы США на войну в РА достигли почти 2,3 триллиона и согласно неофициальным подсчетам до 2050 года Штатам придется израсходовать еще до двух триллионов долларов на медицинскую помощь и реабилитацию ветеранов афганской войны.

Однако этими данными афганское «военное наследие США» не ограничивается. В рамках привычной стратегии «афганизации» военного конфликта американцы поставили вооружений и боеприпасов для афганской армии, подчинявшейся официальным властям в Кабуле, почти на 83 миллиарда долларов. Эта армия численностью по меньшей мере 300 тысяч человек либо перешла на сторону «Талибана», либо сдалась, либо разбежалась, оставив победителям в афганской войне 211 самолетов, включая 10 самолетов-штурмовиков «Сесна-208», 33 боевых вертолета «Черный ястреб», свыше 22 тысяч внедорожников «Хамви», почти 644 тысячи пулеметов и 358,5 тысячи автоматов. Стремясь приуменьшить размеры этой категории потерь для военного ведомства, американские эксперты «перевели» их в стоимостную форму, полагая, что в настоящее время цена всего оставленного вооружения и боеприпасов к ним не превышает 10 миллиардов. Однако в целом эти потери боевой американской техники вполне могут быть отнесены к категории унизительных для военной машины США трофеев, доставшихся бесплатно их военным противникам.

Начиная 20 лет назад военную операцию в Афганистане, США мотивировали ее необходимостью покончить с планами террористических атак, разрабатывавшимися «в горах Тора-Бора», и их исполнителями. Спустя 20 лет они вернулись к исходной ситуации – с той лишь разницей, что в настоящее время вооруженные американской техникой и обученные американскими военными инструкторами террористы имеют в своем распоряжении почти всю территорию Афганистана. Именно эти данные и факт очевидного военного поражения на Среднем Востоке и являются основными для почти неизбежного поиска виновных в первой американской военной катастрофе XXI века.

Куда будут бить «сонного Джо»

В конце августа достаточно широкий резонанс в американских СМИ получило открытое письмо, подписанное 130 генералами и адмиралами в отставке, посвященное окончанию войны в Афганистане, в котором они потребовали увольнения министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, которые не выполнили своих прямых служебных обязанностей и не настояли на том, чтобы главнокомандующий вооруженными силами США Джо Байден продлил пребывание американских войск в РА после 31 августа для безопасной эвакуации американских граждан и афганцев, «верой и правдой» служивших им в течение долгих 20 лет пребывания США в этой стране.

В письме, в частности, содержалась оценка позорного (если не сказать предательского) решения об окончании афганской военной операции. В нем утверждалось: «Последствия этой катастрофы колоссальны и будут ощущаться в течение многих последующих десятилетий, начиная с проблемы безопасности американцев и афганцев, которые не смогут безопасно передвигаться к пунктам эвакуации, следовательно, фактически становясь заложниками талибов. Смерть и пытки афганцев уже начались, и они обернутся человеческими трагедиями огромных масштабов. Потеря миллиардов долларов и передовой военной техники и снаряжения, доставшихся нашим врагам, является катастрофой. Ущерб военной репутации США трудно охарактеризовать. Теперь нас будут считать в течение долгих лет ненадежным партнером по любому международному соглашению или военной операции. Доверию Соединенным Штатам нанесен непоправимый ущерб».

Однако главная конспирологическая интрига этого письма состоит в том, что его подписали отставные американские генералы и адмиралы, весной сформировавшие организацию Flag Officers 4 America, с места в карьер став проводниками протрамповской политики в военной среде. В мае они выпустили первое открытое письмо, в котором заявили, что результаты президентских выборов 2020-го фальсифицированы и что в лице администрации Джо Байдена Америка имеет дело с пришедшими к власти «социалистами и марксистами»; в этом плане над конституционным строем США нависла одна из самых больших угроз за все время их существования, начиная с 1776 года.

Уже тогда была сформулирована главная претензия отставных военных к администрации Байдена, сводящаяся к тому, что она начала плавный процесс разрушения вооруженных сил США путем «их использования в качестве политических пешек». Помимо этого, в сознание личного состава стала систематически внедряться порочная теория «белой титульной американской расы», которая «подрывает боевой дух вооруженных сил США» и «готовность сражаться и побеждать в войнах, что создает серьезнейшую проблему для национальной безопасности Америки». Уже тогда эта группа американских отставников выразила сомнение в умственных и физических способностях новоизбранного Верховного главнокомандующего. В этом плане уход США из Афганистана и рассматривается именно как закономерный результат целенаправленной политики разрушения вооруженных сил США, осуществляемый под руководством генералов Остина и Милли.

При этом надо иметь в виду два важных обстоятельства. Первоначально генерал Остин не планировался на должность министра обороны США. Первым кандидатом на этот пост считалась Мишель Флурной, которая занимала ответственные должности в Министерстве обороны при администрации Билла Клинтона (1993–2001) и Барака Обамы (2009–2017), будучи, в частности, заместителем министра обороны по политическим вопросам с 2009 по 2012 год. Однако под давлением афро-американского лобби, требовавшего от Байдена назначения во главе четырех ключевых министерств (обороны, Госдепа, финансов и внутренней безопасности) представителя этнических меньшинств, глава Белого дома выдвинул на пост министра обороны афро-американца Ллойда Остина, который давно считался в Вашингтоне не столько боевым генералом, сколько лоббистом крупнейшей фирмы американского ВПК «Райтеон», разрабатывающей в настоящее время новое поколение баллистических ракет среднего радиуса действия. Что касается генерала Марка Милли, ставшего во главе Объединенного комитета начальников штабов только 1 октября 2019 года, то он вообще считался креатурой Барака Обамы. Во время событий в конце 2020 – начале 2021 года Милли открыто встал на сторону Байдена, обеспечив мирную передачу власти и в общем и целом лишил Дональда Трампа возможности задействовать вооруженные силы для сохранения поста президента после 20 января 2021 года.

Напрасные жертвы

Бесславный уход США из Афганистана по сути сделал напрасными жертвы и выполнение своего воинского долга миллионной армией военнослужащих, воевавших в Афганистане. Это обстоятельство является важнейшим катализатором ширящегося недовольства военной политикой администрации Байдена. В настоящее время десятки членов палаты представителей США от Республиканской партии и многие видные или известные сенаторы-республиканцы, в том числе Линдсей Грэм, Джош Хоули, Марша Блэкберн, потребовали отставок либо Джо Байдена и Камалы Харрис, либо руководства федеральных ведомств, отвечающих за обеспечение национальной безопасности, главным образом руководства Министерства обороны. Позднее конгресс займется разбором «афганских полетов», который республиканцы и надеются превратить в своего рода суд над внешней и внутренней политикой посттрамповской администрации, что в конечном итоге, возможно, и приведет к громким отставкам в военном ведомстве США.

При этом республиканцы уже сформулировали шесть основных статей обвинений против администрации Байдена, которая за семь месяцев пребывания у власти обрушила на США шесть общенациональных катастроф: афганскую, на американо-мексиканской границе, программу радикальных реформ, утрату энергетической независимости, полностью разбалансированный федеральный бюджет и потерю международного уважения к США.

Замеры настроений американской общественности показывают, что август стал поистине черным для администрации и лично для 46-го американского президента. Афганская катастрофа обернулась переломом настроений американской общественности в отношении степени неодобрения исполнением Байденом президентских обязанностей, которое с третьей декады августа стало устойчиво превышать степень его поддержки. При этом к началу сентября этот разрыв стал составлять достаточно заметные четыре процента на фоне действия устойчивой тенденции к его дальнейшему увеличению. По мнению ряда искушенных американских аналитиков, этот перелом означает, что нынешний хозяин Белого дома постепенно превращается из актива Демократической партии в пассив со всеми вытекающими политическими последствиями, в том числе и возможной потерей контроля над одной из палат конгресса на промежуточных выборах 2022 года.

Но наибольшую тревогу среди наиболее информированных американских аналитиков вызывают усугубляющийся кризис во взаимоотношениях гражданского политического руководства и военных. Все в большей степени рушится «священная корова» американской демократии, базирующаяся на принципе гражданского контроля над военными. Дональд Трамп поставил во главе Минобороны «в мирное время» генерала Джеймса Мэттиса, однако назначив главой военного ведомства генерала Ллойда Остина, новоизбранный президент по сути продолжил трамповскую традицию, не без основания считая, что только таким образом он может избежать активного вовлечения военных во внутриполитические разборки. Американские аналитики с тревогой отмечают, что радикализация и политизация американского общества все в большей степени начинают распространяться на военную среду.

По сути высокопоставленные военные все в большей степени не доверяют гражданскому политическому руководству, при этом этот процесс в США зашел уже настолько далеко, что как недавно писали американские специалисты в области национальной безопасности Р. Брукс, Дж. Горби и Х. Урбан в авторитетном журнале «Форин Афферз», «без жесткого гражданского политического контроля над военными США вряд ли сохранят свои демократические институты и останутся глобальной державой в ближайшем обозримом будущем». Более того, по их мнению, ситуация с исторически сложившимся вроде бы счастливым «браком между гражданскими властями и военным командованием» в США настолько вышла из-под контроля, что «единственной практически эффективной преградой, оставшейся на пути дальнейшей политизации американских военных, является их собственный профессионализм».

Со своей стороны, военные, главным образом ветераны многочисленных американских войн последних десятилетий, выдвигают мощные встречные претензии, смысл которых сводится к тому, что гражданский контроль в настоящее время подрывает боевой дух и деморализует вооруженные силы США. С их точки зрения, подлинной причиной поражения в афганской войне стала «деморализация, особенно заметная в американских войсках за пределами США, которая и явилась единственной реальной причиной поражения США в Афганистане».

Владимир Васильев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года