ПСБ: новой экономике нужны специальные инструменты

В ПСБ готовы поддерживать проекты расширения диверсификации оборонного комплекса страны

В ходе международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» ПСБ организовал панельную дискуссию «Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов», на которой выступил председатель ПСБ Петр Фрадков. Спикерами мероприятия также стали вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, председатель правления, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов и заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев.

В ходе дискуссии участники обсуждали вопросы практического применения предприятиями ОПК мер государственной поддержки при производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, варианты финансирования запуска ее производства и формы участия государственных корпораций, институтов развития и ПСБ как опорного банка ОПК в проектах диверсификации.

Сейчас доля гражданской продукции и продукции двойного назначения, произведенная на предприятиях ОПК, составляет четверть объема общего производства товаров. При этом основными поставщиками на гражданский рынок являются крупные компании и холдинги. Значительная часть уровня диверсификации ОПК обеспечивается благодаря активности 30 процентов предприятий отрасли.

“Для ускорения темпов роста диверсификации в ОПК нужно через механизмы господдержки стимулировать как спрос на продукцию гражданского назначения, так и инвестиции в проекты диверсификации со стороны бизнеса и финансовых структур”

Эксперты в рамках дискуссии сошлись во мнении, что для ускорения темпов роста диверсификации в ОПК нужно через механизмы господдержки стимулировать как спрос на продукцию гражданского назначения, так и инвестиции в проекты диверсификации со стороны бизнеса и финансовых структур. В области производства НИОКР нужно искать и находить новые формы взаимовыгодного сотрудничества между промышленностью, финансовыми институтами и государством.

ПСБ отметил основные вызовы при реализации проектов диверсификации: отсутствие или недостаток у работников предприятий ОПК рыночных компетенций, дефицит свободных денежных средств на перевооружение производства для выпуска гражданской продукции, а также большие накладные расходы при производстве, которые делают ее зачастую неконкурентоспособной.

Замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак также подчеркнул, что для ведения гражданских проектов и их администрирования нужны новые квалификации сотрудников, новые производственные мощности. Все это требует инвестиций. Но внутреннего резерва для таких инвестиций у большинства компаний часто нет.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова рассказала, что с дефицитом кадров сталкиваются и гражданский бизнес, и оборонно-промышленный комплекс. По ее мнению, нужна кооперация всех участников рынка, потому что огромный базовый потенциал оборонной отрасли, соединившись с рыночной энергетикой бизнеса, может стать одним из решений проблемы.

Большинство промышленных предприятий считают инструменты господдержки инвесторов и кредитных организаций наиболее эффективными. По мнению промышленников, действенными стимулами для развития предприятий, выпускающих востребованную высокотехнологичную продукцию, являются субсидирование ставки и налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих в перспективные высокотехнологичные отрасли, создание условий для более активного участия институциональных инвесторов (НПФ, страховых компании, УК) в приобретении ценных бумаг таких предприятий.

vpk-news.ru

ПСБ предлагает преодолевать барьеры в диверсификации комплексно, в частности расширить перечень импортозамещаемой продукции, на которую распространяются меры по снижению ее себестоимости, активнее использовать механизм гарантированных закупок продукции новых производств, предоставлять кэшбэк покупателям гражданской продукции, произведенной на предприятиях ОПК, запускать образовательные программы для управленческих кадров ОПК и распространить практику использования в деятельности предприятий ОПК механизма преференциальных режимов – особых экономических зон и технопарков.

ПСБ уже подготовил ряд соответствующих инструментов по поддержке проектов диверсификации, сформировал специальную программу с использованием механизма льготного финансирования, который позволяет заемщикам по проектам диверсификации снижать затраты на обслуживание кредита за счет субсидирования процентной ставки со стороны государства.

Не остается ПСБ в стороне и от решения кадровых проблем оборонных предприятий. Банк накопил богатый опыт в сфере экономического развития и корпоративного управления и готов помогать сотрудникам предприятий ОПК профессионально совершенствоваться и расширять спектр компетенций. Академия ПСБ сейчас включает программы развития специалистов финансовых служб, предлагает обучение по финансовым стратегиям для диверсификации предприятий ОПК и по сопровождению ГОЗ. Также банк постоянно проводит онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа. Новые знания и навыки в коммерческой области будут как способствовать повышению эффективности сектора в целом, так и содействовать решению государственных задач по увеличению выпуска продукции гражданского назначения. До конца года в академии обучение пройдут порядка тысячи человек, большая часть которых – внешние слушатели. В перспективе планируется заключение договоров о практической подготовке обучающихся с ведущими вузами страны, что позволит отобрать и привлечь на ранней стадии лучшие молодые кадры для предприятий ОПК, сформировать кадровый резерв для нужд предприятий партнеров.

В ходе МВТФ «АРМИЯ-2021» председатель ПСБ Петр Фрадков и ректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров подписали соглашение о создании на базе вуза собственной кафедры ПСБ, которая позволит концентрировать опыт банка на дополнительном обучении сотрудников ОПК. Направления сотрудничества будут включать обучение по программам МВА директоров предприятий ОПК, создание магистратуры «Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК» и «Диверсификация ОПК», курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, проведение совместных форумов, конференций, мастер-классов, семинаров и многое другое.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года