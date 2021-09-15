Мощная поддержка десанта. Военный эксперт о десантировании БМД-4М

Боевая машина десанта БМД-4 на учениях "Запад -2021" вооруженных сил России и Белоруссии в Псковской области.

В ходе учений "Запад-2021" впервые был десантирован парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М, сообщили в Минобороны. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал об уникальных качествах этой машины.

Воздушно-десантные войска РФ впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта, сообщило РИА Новости. Отмечается, что десантирование было произведено в ходе основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

В Минобороны РФ уточнили что десантирование производилось одновременно на две площадки приземления из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и более 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что БМД-4М является мощным средством поддержки десанта в наступлении.

"Эта боевая машина десанта имеет, помимо прочего вооружения, мощный 100-миллиметровый ствол, может вести огонь не только обычными, но и противотанковыми управляемыми снарядами. Ее скорость по бездорожью – до 40-50 километров в час, на дороге – до 70-80 километров. Эта машина также может плавать, она может управляться дистанционно. Машина хорошо бронирована", – рассказал Виктор Литовкин.

Он добавил, что десантирование БМД-4М осуществлялось и раньше, но для этого военно-транспортный самолет должен был приземлиться, после чего машины выкатывались на грунт.

"Теперь, когда машину подготовили к десантированию парашютным способом, это, конечно, ускоряет процесс десантирования и делает его более эффективным", – заключил военный эксперт.