Мощная поддержка десанта. Военный эксперт о десантировании БМД-4М

В ходе учений "Запад-2021" впервые был десантирован парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М, сообщили в Минобороны. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал об уникальных качествах этой машины.
Воздушно-десантные войска РФ впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта, сообщило РИА Новости. Отмечается, что десантирование было произведено в ходе основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
В Минобороны РФ уточнили что десантирование производилось одновременно на две площадки приземления из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.
Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и более 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что БМД-4М является мощным средством поддержки десанта в наступлении.
Он добавил, что десантирование БМД-4М осуществлялось и раньше, но для этого военно-транспортный самолет должен был приземлиться, после чего машины выкатывались на грунт.