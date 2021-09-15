Кому союзник флот Украины?

2021 год стал началом конца для Черноморского судостроительного завода в Николаеве

Как известно, недавно на Украине отметили 30-летие независимости крупнейшим военным парадом. В нем участвовали свыше пяти тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники. Помпезность зашкаливала. Но большинство моторизированной техники, представленной во время парада в Киеве, оказалось еще советской или иностранной разработки. На Украине сейчас почти ничего из ВВСТ не создают.

Синхронно с киевским прошел военно-морской парад в Одессе. Одесситам и гостям города военные моряки должны были продемонстрировать достижения украинского государства в оборонной сфере, а также готовность вооруженных сил защищать национальные интересы на море, суше и в воздухе. По обещанию президента Зеленского, собравшиеся должны были увидеть первые зачатки будущего «мощного» ВМФ. О том, что Украина планирует до 2035 года построить профессиональный флот, способный давать отпор любому агрессору, Владимир Зеленский заявил 19 августа.

«Есть задача до 2035 года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года», – сообщил глава государства. Причем, по утверждению украинского руководства, это будет не какой-то там прибрежный флот, а настоящий, океанский. С учетом того, что Киев купил британский ледокол, флот Украины теперь станет арктическим и антарктическим.

Но так уж случилось, что аккурат накануне Дня независимости на Украине в связи с банкротством было ликвидировано публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод». На этом прославленном заводе в Николаеве с 1895 года, когда было основано предприятие, построено до 1917 года 106 кораблей, с 1913 по 1941-й – 113, с 1948 по 1997-й – 1004 корабля. Среди наиболее значимых «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» – авианесущий крейсер, флагман Северного флота. А еще крейсеры-вертолетоносцы «Москва» и «Ленинград», авианесущие крейсеры «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Адмирал Горшков», «Варяг», «Баку». Плюс 73 подводные лодки, легкие крейсеры, ремонтно-технические плавбазы и мастерские, танкеры, сухогрузы, траулеры, китобои, разведывательные корабли и корабли специального назначения, различные научные суда.

“Большинство моторизированной техники, представленной в годовщину независимости Украины во время парада в Киеве, оказалось еще советской или иностранной разработки. На Украине сейчас почти ничего из ВВСТ не создают”

Началом конца для градообразующего предприятия Николаева стала осень 2020 года, когда с козырька его проходной демонтировали два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, юбилейный знак в честь 50-летия образования Союза ССР – символы трудовой славы нескольких поколений николаевских судостроителей. А в 2021-м история прославленной верфи окончательно завершилась.

В Минобороны Украины не возражали против ликвидации предприятия. К чему протесты, если с гордостью было заявлено, что Украина покупает у королевских ВМС Великобритании за пять миллионов долларов ледокол. Речь о ледоколе James Clark Ross Brian Burnell, который спущен на воду в 1990 году. Длина корабля – около 100 метров, водоизмещение – 5732 тонны. Покупка объясняется обещанием Владимира Зеленского, данным по видеосвязи украинским полярникам по случаю 25-летия украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Британцы вскоре получат новый ледокол RRS Sir David Attenborough, а старый вместо разделки на металл с выгодой продали. Но даже пять миллионов долларов за старый британский ледокол Украина взяла в кредит у британского банка.

А вот новую технику британцы Украине продавать не спешат. Так, компания Rolls Royce отказалась продавать Киеву водометы для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр», так как эта продукция двойного назначения. Об этом с горечью написал в Facebook бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. По словам чиновника, ситуация с простоем катеров «начинает походить на закрученный детектив». «Они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на продажу товаров двойного назначения», – сообщил Бирюков. При этом он подчеркнул, что для российских патрульных катеров «Раптор» британцы без проблем поставляют водометы.

В последнее время Лондон имеет с Киева неплохие деньги. Продали им старые катера за свой же кредит, теперь умудрились раскрутить Зеленского на старый ледокол. Правда, этого ледокола на параде в Одессе, где «демонстрировали силы безопасности и обороны», не было. Как и первых зачатков нового флота, о которых обещал накануне президент. Открыли демонстрацию два бэушных американских катера, ныне «Славянск» и «Старобельск». Зрители увидели также средний разведывательный корабль, поисково-спасательный корабль, судно размагничивания «Балта», санитарный корабль «Сокаль», средний десантный корабль «Юрий Олиференко». Корабли, повторим, старые, построенные еще в Советском Союзе. Как и пролетевшие над акваторией самолеты Ан-26, Су-27, вертолеты Ми-8.

Говоря о зачатках нового флота, президент Зеленский, видимо, имел в виду надувные катера, которые подарили Украине американцы и которые были продемонстрированы на параде. А возможно, глава украинского государства посчитал своими корабли Италии, Болгарии, Грузии, Румынии, участвовавшие в параде. Или обещанные катера и корветы, которыми обещают завалить Украину турки и британцы?

Корабли эти будут стоять на новых базах, которые тоже пообещали построить иностранцы. 13 августа такую базу торжественно открыли в Бердянске. Военно-морской пункт построили по программе Госдепартамента США по части реализации экспортного контроля и безопасности границ (EXBS). Официально заявили, что аналогов ей на Украине нет, восторгаясь «модулями и причалами», под которыми подразумеваются вагончики и дебаркадеры.

Хотя надо признать, пункт ВМС на фоне находящегося рядом пункта проката водных катамаранов выглядит вполне современно. Открывавший его советник посольства США на Украине Кевин Кильер пообещал, что вскоре появятся такие же в Мариуполе, а в Одессе построят центр технической поддержки. И если к базирующимся в этих пунктах кораблям, которые демонстрировали свою мощь на военно-морском параде, прибавится купленный ледокол, то украинцы гипотетически смогут угрожать даже российским Диксону и Игарке, а также контролировать Северный морской путь. Что ж, мечтать не вредно.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года