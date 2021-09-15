Ставка на армейских Ломоносовых

Итоги форума «АРМИЯ-2021» с точки зрения военной науки

23–27 августа в парке «Патриот» прошел ставший уже традиционным международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021». Как и предыдущие, он стал масштабным и представительным. В нем приняли участие делегации 99 государств, из которых 22 были представлены на уровне руководства национальных вооруженных сил. Форум остается исключительно важным мероприятием. Он был проведен на высоком организационном уровне и способствовал повышению авторитета наших Вооруженных сил в России и за рубежом. Форум «АРМИЯ-2021» в большей степени ориентирован на показ российского экспортного потенциала в области вооружения и боевой техники, нежели на демонстрацию современного перспективного вооружения, которое состоит или которым могут оснастить российские Вооруженные силы. Имел форум и свои специфические особенности.

Наука армию питает

Прежде всего обращает на себя внимание масштабное представительство на «АРМИИ-2021» военного инновационного технополиса «ЭРА». Его экспозиция была одной из самых крупных, а представители присутствовали на ряде наиболее важных военно-научных мероприятий. Всего в экспозиции «ЭРА» в рамках развернутого дискуссионного клуба было проведено более 20 научных дискуссий с участием авторитетных ученых и представителей предприятий ОПК России. Основное внимание уделялось вопросам проведения совместных исследований организаций Минобороны и предприятий промышленности на базе технополиса «ЭРА».

“Большая часть образцов БЛА, в частности «Гелиос-РЛД», по информации консультантов на форуме «АРМИЯ-2021», – всего лишь аванпроекты, которые не прошли конкурсный отбор”

Другим важным отличительным аспектом форума можно назвать проведенный в его рамках конгресс «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы», организованный Военно-промышленной комиссией РФ при поддержке правительства Российской Федерации. Такого большого внимания проблемам технического перевооружения российских оборонных предприятий на подобных мероприятиях ранее не уделялось.

Не менее серьезное внимание было уделено и проблемам обеспечения безопасности страны и стабильности в условиях идущей высокими темпами цифровой технологической революции. В рамках этой тематики прошел большой конгресс «Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта». Основным организатором выступило Минобороны. В его подготовке и проведении приняли участие Минобрнауки и Минпромторг России.

Впервые на подобном форуме обсуждались вопросы поиска и отбора талантливой молодежи, начиная с детского возраста. Этой проблеме был посвящен крупный по числу участников «круглый стол» «Важное для обороны глазами детей».

Всего в рамках «АРМИИ-2021» было проведено более 210 военно-научных мероприятий – конгрессов, конференций и «круглых столов», больше, чем когда-либо раньше. Это свидетельствует, что военно-научная составляющая Международных военно-технических форумов имеет тенденцию к усилению.

«Хаски» Арктического флота

Экспозиционная составляющая форума основательно сократилась. В частности, весьма бедно был представлен Военно-морской флот. Корабли, подводные лодки, военно-морская техника и вооружение (в основном в виде моделей) размещались в экспозициях предприятий судостроительной промышленности и иных компаний, занятых выпуском соответствующей продукции, а также в павильоне Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В павильоне ОСК представили ряд моделей боевых кораблей и подводных лодок, выпускаемых нашей судостроительной отраслью. Однако это все были единицы ближней морской зоны или даже прибрежного действия.

Действительно интересным можно назвать корабль обеспечения и поддержки «Хаски» ледового класса проекта 15550 для действий в Арктике. Он предназначен для переброски войск и их снабжения в островных зонах Северного Ледовитого океана. Из приведенных тактико-технических данных следует, что при водоизмещении 14 тысяч тонн он способен принять на борт с последующей высадкой до мотострелковой бригады. У меня это вызывает определенные сомнения, поскольку для переброски такого крупного войскового соединения водоизмещением 14 тысяч тонн явно недостаточно. Вероятно, речь идет о батальоне с полноценным материально-техническим обеспечением или мотострелковом полку. Во всяком случае дивизион БРК «Бастион» или 30 автомобилей КамАЗ с 1700 тоннами ГСМ явно соответствуют по количеству материально-технических средств и вооружения тому, что имеет мотострелковый батальон.

Скорость корабля должна составить 15 узлов при автономности 60 суток. Конфигурация корпуса соответствует требованиям снижения радиолокационной заметности. Большое свободное пространство впереди сравнительно небольшой надстройки и в кормовой части позволяют нести несколько вертолетов. Согласно данным он может иметь до четырех БЛА различного назначения. Это действительно оригинальный проект, способный обеспечить полноценный контроль над островными зонами в Арктике. Однако недоумение вызывает его оборонительное оружие – всего две шестиствольные АУ калибра 30 миллиметров АК-630, по одной на борт. Эти установки не позволяют уверенно отразить атаку даже одиночной дозвуковой ПКР, подобной «Гарпуну». Предназначенный для действий в ледовых условиях корабль не может рассчитывать на прикрытие мощной системы ПВО корабельного соединения. Одиночная установка АК-630 по-настоящему эффективна лишь для отражения пиратов или атак малых катеров, применяющих малокалиберную артиллерию. Между тем противником этого корабля может стать авиация, причем как тактическая, так и стратегическая, применяющая ПКР типа «Гарпун» или более совершенные залпом в несколько ракет. Такие удары одной установкой на борт отразить невозможно. Поэтому можно предполагать, что все-таки эти корабли получат более серьезные оборонительные средства, такие как ЗРПК и многоканальные ЗРС, как минимум малого радиуса действия, а также эффективные средства РЭБ.

Моделей атомных подводных лодок новейших проектов, перспективных авианосцев, эсминцев, строящегося первого российского универсального корабля, других боевых кораблей (например, фрегата проекта 22350М) в экспозициях не было.

Перспективные беспилотники пока в проекте

В экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации были представлены исключительно самолеты и вертолеты, давно состоящие на вооружении российских ВКС (ВВС). Никаких новых машин, за исключением экспортной версии Су-57 (она, правда, внешне ничем от базовой модели не отличается). Не был показан перспективный самолет радиолокационного дозора и управления А-100 «Премьер». Не были представлены стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ, Ту-160М, самолет дальней авиации Ту-22М3М.

В экспозиции на выставочных площадках можно было увидеть ЗРК «Антей-4000», который, судя по приведенных тактико-техническим данным, является экспортной версией наиболее мощного российского ЗРК из состоящих на вооружении – С-400.

Надо отметить, что ранее на аналогичных мероприятиях современная и перспективная военная техника и вооружение были представлены намного шире. Складывается впечатление, что этот форум больше ориентирован на показ российского экспортного потенциала ВПК. Наверное, это правильно. Но все-таки открытость в данной сфере далеко не всегда способствует безопасности страны. Хорошим примером в этом отношении может служить Китай.

На авиасалоне «МАКС-2021 представили дальний беспилотник «Гелиос-РЛД». Фото: ianed.ru

На «АРМИИ-2021» были выставлены и очень интересные образцы. Можно назвать несколько беспилотников. Особого внимания заслуживает БЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД». Это, похоже, первый в мире беспилотник такого назначения. Разведывательные дроны, в том числе и радиолокационные, широко распространены в мире. Однако все они предназначены для поиска, классификации и слежения за наземными и надводными целями. БЛА, предназначенные для контроля воздушного пространства с возможностью управления по этим данным истребителями и выдачи данных целеуказания ЗРК, пока в мире неизвестны.

Данный БЛА – сравнительно небольшой аппарат, его масса – всего около 2500 килограммов. Высота полета – около 10 тысяч метров. Максимальная скорость – 400 километров в час. Соответственно крейсерская может составить около 280–300 километров в час. Продолжительность полета – сутки, что обеспечивает расчетный боевой радиус около 2000 километров. Антенна обзорной РЛС неподвижна и размещена под корпусом машины. Очевидно, эта РЛС должна быть с АФАР. Размеры антенны и самого летательного аппарата дают основания полагать, что дальность обнаружения воздушных целей типа «бомбардировщик» не может быть большой и вряд ли превысит 120–150 километров. Однако дальность обнаружения надводных кораблей может оказаться существенно больше.

Малые размеры аппарата определяют сравнительно небольшую эффективную площадь рассеивания и вместе с тем возможность его базирования на небольших площадках, в частности на палубе боевых кораблей класса эсминец-фрегат и более крупных. Однако небольшая боевая нагрузка (около 700 кг) ограничивает возможность размещения на этом БЛА достаточно мощных средств обработки информации, средств связи с хорошей защитой от помех, систем РЭБ для самообороны и аппаратуры шифрования. Надо полагать, что этот дрон может быть только носителем РЛС обзора, данные о которой в реальном масштабе времени должны передаваться на ПУ ПВО в необработанном виде. БЛА «Гелиос-РЛД» и ему подобные могут найти широкое применение в тактических звеньях управления Сухопутных войск, а также на боевых кораблях.

БЛА тяжелого класса «Гром». Фото: topwar.ru

Обращает на себя внимание и БЛА тяжелого класса «Гром». Это разведывательно-ударный аппарат. Он выполнен с использованием технологий «Стелс» и предназначен для решения широкого круга задач – от разведки наземных и морских объектов до уничтожения надводных кораблей и наземных целей. На нем предусмотрен как автономный режим выполнения боевых задач, так и действия в качестве ведомого при пилотируемых самолетах в передовых эшелонах оперативного построения ударной группировки авиации. Взлетная масса составляет 7000 килограммов, масса боевой нагрузки – 2000 килограммов. При максимальной скорости 1000 километров в час его крейсерская скорость 800 километров в час. На этой скорости он имеет боевой радиус около 800 километров и может стать полноценным элементом боевого порядка группировки пилотируемой авиации.

Были представлены и другие БЛА, заявленные тактико-технические характеристики которых соответствуют и даже превосходят по ряду показателей лучшие мировые аналоги. Жаль только, что большая часть этих образцов, в частности «Гелиос-РЛД», по информации консультантов, – всего лишь аванпроекты, которые даже еще не прошли конкурсный отбор.

«Амулет» спасет моряков от мин

Нельзя не отметить и еще один беспилотный аппарат. На этот раз подводный. Это совсем небольшой «Амулет-2», разработанный одним из лидеров подводного кораблестроения – АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Масса беспилотника – всего около 20 килограммов при соответствующих размерах: длина – около 1,5 метра, а диаметр – всего 16 сантиметров. При этом он имеет автономность 6 часов при возможной дальности хода 15 километров. Максимальная скорость движения – около пяти километров в час, тогда как крейсерская – несколько меньше – три километра в час. Он имеет высокоточную бортовую инерциальную навигационную систему и может определять свое местоположение по данным космической навигационной системы ГЛОНАСС. На аппарате предусмотрен модельный принцип формирования функционального предназначения, он оснащается системами технического зрения и гидролокатором бокового обзора.

«Амулет-2». Фото: korabel.ru

«Амулет-2» может представлять определенный интерес для ВМФ России. Как известно, для современных флотов одной из самых серьезных проблем является борьба с минной опасностью. Остро она касается и нашего флота. Причем не только в морских и океанских районах, но и непосредственно в районах базирования, в частности на акватории баз и в прилегающих к ним судоходных фарватерах. Количество и возможности располагаемого противоминного флота с трудом позволяют решить эту проблему. Вооружение наших тральщиков и береговых объектов несколькими десятками аппаратов, подобных «Амулету-2», оснащенных средствами поиска мин – гидролокаторами бокового обзора, оптико-электронными системами подводной разведки, магнитометрами и иными средствами поиска, пусть даже и с небольшой дальностью действия, за счет их одновременного массового использования может значительно, в несколько раз повысить поисковую производительность противоминных кораблей. Обнаруженные этими аппаратами мины могут в дальнейшем уничтожаться существующими и перспективными средствами, в частности подобными же беспилотниками, оснащаемыми подрывными патронами. Правда, для массовой закупки «Амулет-2» должен иметь соответствующую небольшую стоимость. Пока речь идет об одном миллионе рублей. Это многовато. Будем надеяться, что с развертыванием серийного производства цена аппарата сократится хотя бы вдвое.

Фальсификаторам истории дали по рукам

Надо сказать и о научных мероприятиях форума «АРМИЯ-2021», которые имели закрытый характер, с допуском заранее приглашенных лиц. Определялось это главным образом необходимостью минимизировать риски заражения Ковид-19. Хотя и режимные с точки зрения обсуждаемой информации мероприятия тоже имели место. Я был приглашен на конференцию «Причины, итоги и уроки Великой Отечественной войны (1941–1945 годы). Правда и вымысел», организованную Научно-исследовательским институтом военной истории Академии Генерального штаба ВС РФ совместно с Институтом военной истории МО РФ.

На этом достаточно компактном, около трех часов, мероприятии были представлены основной доклад заместителя начальника ВАГШ по научной работе генерал-лейтенанта Александра Сержантова и содоклады авторитетных историков и военных ученых. В том числе и представителей Белоруссии, участвовавших в обсуждении дистанционно.

Основной докладчик сделал акцент на вопросах фальсификации истории Великой Отечественной войны в свете современной политики. Наиболее интересными выступлениями, на мой взгляд, стали «Причины неудач Красной армии в 1941 году. Вариативность взглядов в современных исторических исследованиях и публицистике» Алексея Исаева, старшего научного сотрудника НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ, «Стратегия Победы в Великой Отечественной войне в контексте современного информационного противоборства» Павла Казарина, ведущего научного сотрудника НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ, «Победа в Великой Отечественной войне как фактор борьбы с мифами западной идеологии и защиты исторической памяти народа» Михаила Мезинцева, доцента кафедры идеологической работы и социальных наук Военной академии Республики Беларусь.

Хотел бы отметить выступление генерал-майора запаса Павла Казарина, который раскрыл динамику изменения форм и способов стратегического применения Вооруженных сил СССР за весь период Великой Отечественной войны. Интересным было и выступление представителя Белоруссии Михаила Мезинцева, который показал, что именно социалистический строй позволил нашей стране выстоять и победить в этой самой страшной войне за всю историю человечества.

Некоторое недоумение вызвало выступление президента Российского государственного гуманитарного университета Ефима Пивовара, который не смог полноценно раскрыть важнейшую тему «Истоки и причины Второй мировой войны. Цели политических манипуляций». А ведь стоило бы рассказать, что именно Англия больше всех была заинтересована в развязывании Второй мировой войны и делала для этого все. Показать, что маргинальная партия, загнанная в подполье после провального путча 1923 года, никак не могла в такие короткие сроки прийти к власти в Германии без мощной поддержки влиятельнейших мировых сил, прежде всего британских политических и экономических элит. Очевидно связать эти события прошлого с сегодняшним днем, когда в положении тогдашней Великобритании оказались США.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года