Арктическая «Магнолия»

У России появился весомый аргумент на Крайнем Севере

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» сообщило о частичном завершении полевых испытаний новейшего арктического самоходного артиллерийского орудия «Магнолия» (120 миллиметров). Промежуточные результаты, полученные в ходе тестирования САО, созданного на платформе двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30 «Витязь», признаны успешными. Программу государственных испытаний в экстремальных условиях Арктики и Крайнего Севера разработчик планирует завершить в следующем, 2022 году.

Мобильная, оперативная, эффективная

В ходе XI международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DefexpoIndia 2020 представитель Уралвагонзавода объявил об успешном окончании полигонных испытаний и начале производства новых перспективных систем вооружения. Таких, как самоходное артиллерийское орудие 2С40 «Флокс» (120 мм) или самоходный миномет 2С41 «Дрок» (82 мм). Отдельным пунктом в этом списке прозвучало САО «Магнолия».

Побудительным мотивом для создания новейших образцов современного самоходного артиллерийского вооружения стали боевые действия Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике и приобретенный в их ходе бесценный опыт. Все стороны конфликта активно использовали артиллерийские установки, смонтированные на автомобильных шасси, включая сугубо гражданские. Следует отметить, что эти установки кустарной работы продемонстрировали как минимум неплохой боевой потенциал. И в первую очередь высокую степень мобильности, обеспечивающую возможность оперативной переброски артиллерийских средств в район боя, быстрой смены позиций и эффективное сопровождение наступающего авангарда.

Что уже известно

Первая информация о существовании проекта самоходного артиллерийского орудия «Магнолия» появилась в 2018 году. Разработчиком новой артиллерийской системы стало АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», включив вместе с «Магнолией» в рамки опытно-конструкторской разработки «Набросок» самоходный миномет 2С41 «Дрок» и САУ 2С40 «Флокс». Ключевая новость этого сообщения – информация о функциональном предназначении артиллерийской системы, состоящей из двухзвенного гусеничного транспортера, на платформе которого установлено боевое отделение с универсальным орудием калибра 120 миллиметров.

Орудие 2А80, установленное на САО «Магнолия» и способное работать как гаубица, миномет и пушка, имеет свою специфику, особенно в разрезе его предстоящего применения в сложных метеорологических и климатических условиях.

“Побудительным мотивом для создания новейших образцов современного самоходного артиллерийского вооружения стали боевые действия ВС РФ в Сирийской Арабской Республике и приобретенный в их ходе бесценный опыт”

Возможность использования самых различных комплектов боеприпасов (осколочно-фугасных, кумулятивных, зажигательных, термобарических, кассетных и т. д.) делает его, равно как и всю установку «Магнолия», не просто уникальным. В настоящее время ни в одной армии мира нет ничего подобного. Главным эксплуатантом «Магнолии» должны стать артиллерийские соединения и части, несущие службу в районах Крайнего Севера и Арктики.

В 2017 году о разработке арктического варианта САО сообщал генерал-лейтенант Николай Паршин, занимающий должность начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. В ходе выступления перед участниками сборов руководящего состава системы материально-технического обеспечения ВС РФ он отметил, что с целью дальнейшего совершенствования и развития ракетно-артиллерийского вооружения проведено более пятидесяти научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, причем 20 процентов НИОКР велись в инициативном порядке. Николай Паршин особо отметил тогда проекты «Тор-М2ДТ» и САО «Магнолия» на платформе снегоболотохода ДТ-30ПМ «Витязь».

Выбор этого типа шасси обусловлен тем, что «Витязь» успешно прошел программу испытаний в условиях Крайнего Севера и Арктики, характеризующихся наличием переменчивых грунтов, создающих непреодолимые трудности большинству видов имеющейся техники.

Спустя два года главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Олег Салюков в одном из интервью отметил, что семейство высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения, разрабатываемого в рамках проекта «Набросок», призвано повысить уровень мобильности и усилить огневые возможности артиллерии батальонного звена.

В мае 2019 года в открытом доступе появились первые изображения новейшего арктического самоходного артиллерийского орудия «Магнолия», на которых, правда, оснащенное орудием звено было закрыто тентом. Месяцем позже на полях МВТФ «АРМИЯ-2019» Уралвагонзавод впервые представил комплект рекламных материалов о САО «Магнолия», в которых кроме изображений гости и участники форума смогли найти описание целей, реализуемых посредством проекта, а также основные ТТХ перспективного образца.

Облик САО «Магнолия» не позволяет спутать ее с другими образцами самоходных артиллерийских установок. Впервые российский разработчик установил боевое отделение на двухзвенную гусеничную платформу, в качестве которой, повторим, использовали доработанную версию вездехода ДТ-30ПМ «Витязь». В переднем звене, оснащенном пятикатковым шасси, размещена кабина механика-водителя, узлы и агрегаты силовой установки, элементы систем. Заднее, шестикатковое служит платформой для установки боевого отделения, заимствованного у самоходной артиллерийско-минометной установки 2С31 «Вена». Использование двухзвенного шасси обеспечивает САО высокий уровень проходимости в заболоченной и труднопроходимой местности. Шасси унифицировано со значительной частью состоящих на вооружении Российской армии образцов арктической техники, а наличие броневой защиты минимизирует большинство существующих угроз.

Конструктивное исполнение башни обеспечивает выполнение круговой горизонтальной наводки. Основными целями САО «Магнолия» следует считать огневое поражение достаточного широкого спектра наземных (надводных) целей: средств противотанковой и противовоздушной обороны, бронированной техники и танков, ракетных и артиллерийских систем, инженерных и фортификационных сооружений, живой силы и десантно-высадочных средств.

По аналогии с уже существующими отечественными системами, выполненными в рамках баллистической концепции «орудие-выстрел», новое САО «Магнолия» может использовать практически весь номенклатурный перечень типовых боеприпасов различного назначения, что позволяет ей эффективно решать самый широкий круг боевых задач. При стрельбе прямой наводкой система работает в качестве пушки, а на закрытых позициях успешно заменяет гаубицу и миномет.

Таким образом, для вооружения соединений и частей военного контингента Российской Федерации в Арктике предлагается самоходное артиллерийское орудие, эффективно сочетающее высокую проходимость и мобильность двухзвенного шасси с универсальным вооружением модернизированного боевого отделения.

Ждут в войсках

Но несмотря на сообщения, датированные осенью прошлого года и обещавшие скорое завершение программы испытаний самоходных орудий, сроки окончания тестовых мероприятий остаются открытыми. Не менее туманны и перспективы демонстрационного показа серийного или как минимум опытного образца перспективного САО «Магнолия» (2С40 «Флокс» и 2С41 «Дрок» уже были представлены «в металле»).

Очевидно, что завершение ОКР, проверка и последующая доводка образцов, наконец, запуск серийного производства потребуют дополнительных временных и финансовых затрат. Тем не менее следует констатировать, что все три образца, разработанные в рамках проекта «Набросок», созданы с реализацией любопытных идей и применением весьма интересных решений, обеспечивающих значительный рост показателей тактико-технических и эксплуатационных характеристик изделий.

По итогам реализации проекта «Магнолия» части и соединения арктической группировки получат на вооружение принципиально новое самоходное орудие, способное обеспечить существенный прирост огневой мощи артиллерии. Говоря другими словами, в гипотетическом вооруженном противостоянии на территории Арктики Россия будет обладать весомыми артиллерийскими аргументами. По мнению большинства военных экспертов, высокая степень актуальности самоходного артиллерийского орудия «Магнолия» обусловлена попытками ряда государств необоснованно расширить степень своего влияния в Арктике.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года