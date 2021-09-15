Пахари глубин

Зачем базовые тральщики проекта «Александрит» пытались приписать к дальней морской зоне

В конце августа на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге произошло значимое для ВМС событие. Черноморскому флоту был передан корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов», построенный по проекту 12700 «Александрит».

Вместе с тем событие это было и странным. «Курбатов», являющийся первым серийным кораблем, поступил на флот после четырех кораблей этого проекта – не только вслед за флагманом «Александром Обуховым», но и после «Ивана Антонова», «Владимира Емельянова» и «Якова Беляева». Задержка в строительстве была вызвана пожаром, который вполне мог уничтожить находившийся на стапелях корабль. Судостроителям, надо сказать, повезло. Это так по-русски – создавать серьезные проблемы, а потом решать их, проявляя трудовую доблесть.

Промотавшие социалистическое наследие

Корабли «Александрит» относятся к классу базовых тральщиков (БТЩ). В их задачи входит противоминная оборона – поиск и ликвидация мин, а также установка минных заграждений в районе военно-морских баз. Именно в таком качестве их проектировали в ЦМКБ «Алмаз». И флагман «Александр Обухов» вошел в состав ВМФ в 2016 году именно как БТЩ.

Однако в 2017 году с проектом 12700 произошла метаморфоза. Тогдашний главком ВМФ Владимир Королев одним росчерком пера перевел «Обухова» и последующие корабли проекта в разряд морских тральщиков (МТЩ). А это уже более серьезные единицы противоминной обороны, они предназначены для сопровождения боевых кораблей в походах для обеспечения их противоминной безопасности. У них и водоизмещение больше, и габариты, и мореходность выше. «Александриту» же будет крайне неуютно в бурных водах дальней морской зоны.

Сейчас, конечно, «Александритам» вернули прежнюю категорию. А вот понять поступок адмирала Королева вполне можно. Дело в том, что состав МТЩ ВМФ являет собой довольно плачевное зрелище. Как количественно, так и качественно.

“Корабли проекта 12700 соответствуют новому подходу в противоминной обороне – концепции «охотника за минами». За минами прежде всего современными”

На четыре флота морских тральщиков 10. Шесть на Черноморском флоте и по два на Северном и Тихоокеанском флотах. Лишь два года назад был выведен из состава Северного флота уникальный в своем роде тральщик проекта 1332. Первоначально он был не тральщиком, а рыболовецким траулером. Именно в таком качестве его построили в 1973 году в Клайпеде. В конце 70-х по «мобильному предписанию» его направили на военные учения. Военным он приглянулся, в 1985 году траулер переоборудовали в МТЩ и направили служить на Северный флот. Стандартное водоизмещение у него было подходящим – 1300 тонн. Но скорость дотягивала только до 13 узлов. Еще хуже было с оснащением – древний контактный трал, две двуствольные автоматические установки калибра 25 миллиметров и два гранатомета.

Из десяти ныне существующих МТЩ лишь два способны выводить надводные корабли и подводные лодки в морскую и океанскую оперативную зону. Это «Железняков» (Черноморский флот, 1988 год) и «Владимир Гуманенко» (Северный флот, 2000 год). Они относятся к проекту 12660 «Рубин». Их боевая состоятельность основывается не только и не столько на мореходных качествах, но и на оснащении относительно современным противоминном оборудованием, которое стало ответом на появление в 80-е годы нового поколения мин, реагирующих на различные физические поля – магнитные, электромагнитные, акустические.

Эти корабли были спущены на воду с небольшим временным интервалом. Но «Гуманенко», что называется, «напоролся» на перестройку и последующую анархию и разруху. Именно поэтому он был введен в строй ВМФ только в 2000 году.

Эти МТЩ были оснащены передовым для своего времени оборудованием, в связи с чем они стали не только тральщиками, но и искателями мин. Поиск мин осуществляется различными средствами. Это и гидроакустическая станция, и дистанционные искатели-уничтожители как телеуправляемые, так и автономные. Для уничтожения мин различных принципов действия используются акустический и электромагнитный тралы, самонаводящиеся противоминные снаряды-торпеды, торпеда, получающая целеуказание от корабля. Применяется и традиционный контактный трал.

Среди нынешних десяти МТЩ лишь эти два способны уничтожать мины-торпеды Captor и гидроакустические буи Colas, устанавливаемые на глубинах до 1000 метров и появившиеся в начале 80-х годов.

Корабли просят модернизации

Восемь других российских МТЩ справляться с такими минами не в состоянии, потому что они были построены раньше. Все это модификации спроектированного в 60-е годы тральщика проекта 266 «Аквамарин» – проекты 266М и 266МЭ, построенные до 1980 года. И лишь один из них – «Вице-адмирал Захарьин» проекта 2668, построенный в начале нулевых годов, получил достаточно современные средства поиска и уничтожения мин. К ним относятся акустический и электромагнитный тралы, глубоководный контактный трал и два различных искателя-обнаружителя мин.

Наиболее эффективный из них самоходный телеуправляемый искатель-уничтожитель мин СТИУ-3 «Маевка». Однако странное дело, ВМФ не спешит проводить модернизацию остальных «Аквамаринов» с целью внедрения в их противоминное вооружение искателя «Маевка».

Характеристики СТИУ-3 «Маевка» таковы. Рабочая глубина – до 300 метров. Продольная скорость – 6 узлов, вертикальная – 1 узел. Длина – 3 метра, ширина – 1,6 метра, высота – 0,84 метра. Масса – 740 килограммов. Масса заряда для уничтожения мин – 100 килограммов. Толщина перерезаемого стального троса – до 12 миллиметров.

Данный аппарат отличает от существующих высокоразрешающая гидролокационная станция с дискретным диапазоном дальностей от 2,5 до 200 метров. Разрешающая способность по дальности – 5 сантиметров. Время обзора в секторе 90 градусов – 140 мс. Система управления движением предполагает автоматический вывод аппарата на мину по целеуказанию корабельной информационно-управляющей системы. Информация передается на борт тральщика при помощи цветной телекамеры.

А с тральщиком 266МЭ получилась грустная история, характеризующая состояние российского противоминного дела. До конца 90-х годов эту экспортную модификацию охотно раскупали иностранцы. Но наступил момент, когда уровень противоминного оборудования корабля настолько перестал удовлетворять современным требованиям, что от одного почти достроенного корабля отказались даже вьетнамские заказчики. Его достроили и ввели в строй Черноморского флота в 2001 году. За 20 прошедших лет, понятное дело, его качество не улучшилось.

Методом инфузии

Не лучшая ситуация до недавнего времени существовала и с базовыми тральщиками. Но в 2016 году лед тронулся.

От советского периода ВМФ достались 22 БТЩ проекта 1265 «Яхонт». С 1973 по 1992 год советская судостроительная отрасль построила 70 таких кораблей. Причем последние по составу противоминного оборудования практически не отличаются от первых построенных, когда в мире использовались совсем иные поколения мин, чем сейчас. Самым продвинутым средством противоминной борьбы на «Яхонте» является искатель-уничтожитель КИУ-1. В 70-е годы он соответствовал мировому уровню противоминного оборудования, но сейчас ему самое место в Музее ВМФ.

Не только качество БТЩ не соответствовало потребностям ВМФ, но и их количество. 22 корабля обслуживали четыре флота и одну флотилию. Впрочем, и сейчас количественный уровень продолжает удручать. На место списанных кораблей пришли новые, качественно иные, но число БТЩ увеличилось лишь на две единицы.

Новым кораблем противоминной обороны, предназначенным для работы в ближней морской зоне, стал БТЩ проекта 12700 «Александрит».

В связи с плачевным состоянием парка БТЩ командование ВМФ подало заявку на строительство на Средне-Невском судостроительном заводе двадцати «Александритов». И эту цифру готовы были вписать в гособоронзаказ. Однако в связи с ухудшением в стране экономической ситуации мечты моряков ополовинили. Когда закладывался флагман «Александр Обухов», было решено строить 10 кораблей. Правда, в начале этого десятилетия Министерство обороны заключило контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на постройку еще двух «Александритов».

Так как же так получилось, что первый серийный корабль «Георгий Курбатов» был сдан после четвертого серийного «Льва Чернавина»? И почему он мог погибнуть в результате пожара, то есть был серьезный риск того, что корабль не будет подлежать восстановлению.

Корпуса и надстройки кораблей проекта 12700 изготавливаются из стеклопластика с целью исключить реагирование на них магнитных мин. Причем корпус делается монолитным с помощью вакуумной инфузии. Ее суть такова. Формируется большая матрица, полностью повторяющая корпус корабля. Затем она выстилается специальным армирующим материалом из стеклоткани, причем в некоторых местах число слоев стеклоткани может доходить до нескольких десятков. После чего материал полностью накрывается герметичной пленкой. И внутрь этой конструкции по трубкам подается полимеризующаяся смола, которая пропитывает все слои армирующего материала за счет вакуума. В результате получается прочный, долговечный, не боящийся агрессивной химической морской среды немагнитный корпус.

Данная технология была известна и раньше. Однако на Средне-Невском судостроительном заводе с ее помощью способны делать корпуса рекордных размеров – до 80 метров.

«Александр Курбатов» был заложен 24 апреля 2015 года. В июне 2016-го, когда до передачи корабля ВМФ оставался год, а до спуска на воду да месяца, вспыхнул пожар. Его удалось потушить. Ничего ужасного, если не считать задержку в строительстве на четыре года, не произошло.

Но могло произойти. Мог сильно пострадать корпус. Недостроенный корабль пришлось бы списать. Да, стеклопластик негорюч. Однако от высокой температуры при пожаре корпус мог сильно деформироваться. А чинить монолитный корпус из углепластика не представляется возможным.

Новое слово по-французски

Корабли проекта 12700 соответствуют новому подходу в противоминной обороне – концепции «охотника за минами». За минами прежде всего современными, которые способны противостоять традиционным средствам борьбы с ними – при помощи контактных тралов. В связи с чем на «Александритах» сформирован мощный противоминный контур, который включает в себя комплекс гидроакустических станций (как стационарных, так и буксируемых). Также корабли оснащены подводными аппаратами – и телеуправляемыми, и полностью автономного действия – роботизированными.

Одна из важнейших характеристик данного типа кораблей – уровень физических полей, на которые срабатывают мины. Их необходимо минимизировать. К таким мероприятиям относится создание корпуса и надстроек из стеклопластика, на который не реагируют магнитные мины. Но при этом на корабле достаточно металлического оборудования, способного намагничиваться. Поэтому на борту есть специальная аппаратура размагничивания.

Также минимизированы и электромагнитное излучение, и электростатическое поле, и акустические шумы, поскольку современные неконтактные мины имеют самые разнообразные взрыватели, настроенные на различные излучения. Зачастую одна мина может иметь универсальный взрыватель.

При разработке тральщиков проекта 12700 проведен комплекс мероприятий по снижению шумности корабля, которые сродни тем, которые используются при создании подводных лодок. Двигатель установлен на демпфирующую платформу, широко использованы резиновые покрытия, снижающие вибрационные шумы, в трубопроводах применяются гибкие вставки, шумящие механизмы установлены на изолированные амортизаторы.

Но главное, конечно, – это оборудование для поиска и уничтожения современных мин. На первых кораблях оно было французским, закупленным у компании ЕСА:

два автономных противоминных подводных аппарата типа Alister 9 с рабочей глубиной до 100 метров;

два телеуправляемых необитаемых подводных аппарата типа K-Ster Inspector с рабочей глубиной до 300 метров;

десять одноразовых телеуправляемых подводных аппаратов-уничтожителей мин типа K-Ster Mine Killer;

противоминный телеуправляемый катер типа Inspector-MK2.

С катером получилась неувязка. Несмотря на четко указанные в ТЗ его характеристики, французы поставили катер больших размеров. И он не мог разместиться на корабле. Пришлось срочно разработать его эквивалентную замену – безэкипажный катер «Сканда». Были заменены на отечественные и другие противоминные аппараты.

Ну а гидроакустическая станция и набор тралов, контактных и неконтактных, изначально были своими.

И в заключение приведем корабельные характеристики «Александритов». Полное водоизмещение – 890 тонн. Длина – 61,6 метра, ширина – 10,3 метра, осадка – 2,7 метра. Мощность силовой установки – 2х2500 лошадиных сил. Полная скорость хода – 16,5 узла. Дальность плавания – 1500 миль. Экипаж – 44 человека.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года