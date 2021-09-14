Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего»

Китай ополчился против компаний, работающих над метавселенной – интернетом будущего, основанного на виртуальной, дополненной и физической реальностях. Власти страны предостерегли инвесторов об опасности вложения средств в такие предприятия, что сразу же обрушило стоимость их акций. Также власти КНР начали давить на игровые компании, ужесточая условия их работы, и блокировать посвященные криптовалюте сайты. Плюс готовится запрет на размещение китайским компаниям своих акций за пределами Поднебесной.

Власти Китая выступило с предупреждением об опасности инвестирования в компании, работающие над метавселенными. Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайскую государственную газету Securities Times.

Под метавселенной ее разработчики подразумевают новую фазу развития интернета, некое общее пространство базирующееся одновременно на физической, дополненной и виртуальной реальностях. В настоящее время разработкой метавселенной занимаются многие компании, в том числе Facebook, Однако сама по себе данная концепция не нова – ей почти 30 лет.

Впервые термин «метавселенная» был использован писателем Нилом Стивенсоном (Neal Stephenson) в своем романе «Лавина», вышедшем в 1992 г. Стивенсон описал метавселенную как новый этап развития интернета – общий цифровой мир, в котором объединены виртуальная, дополненная и обычная реальности.

«Инвестиции – это не виртуальная игра, и инвесторы, покупающие китайские акции в надежде получить прибыль от метавселенной, скорее всего, в конечном итоге будут плакать. Если люди начнут бездумно вкладываться столь грандиозную и иллюзорную концепцию, как метавселенная, они рано или поздно прогорят», – гласит заявление властей, сделанное 9 сентября 2021 г. на страницах Securities Times.

Акции на «качелях»

Предупреждение об опасности вкладываться в компании, работающие над метавселенной, китайское правительство распространило на фоне резкого роста акций сразу нескольких компаний из этой сферы, в том числе Shenzhen Zhongqingbao Interaction Network. Ее ценные бумаги мгновенно подорожали сразу более чем на 60% после публикации компанией небольшой заметки о работе над метавселенной.

Как пишет Reuters, публикация в газете Securities Times моментально и далеко не самым лучшим образом отразилась на стоимости ценных бумаг таких компаний. Например, акции Wondershare Technology и Wahlap Technology упали более чем на 10%, а акции Goertek потеряли в цене 8%. Меньше всего на данный момент пострадала Perfect World, отделавшаяся 5-процентной просадкой акций. А вот компании AVIT Ltd. досталось больше других – стоимость ее ценных бумаг в считанные часы рухнула на 13%.

На фоне случившегося Shenzhen Zhongqingbao Interaction Network поспешила заявить, что ее работа над метавселенной пока находится на начальном этапе.

США не отстают

Концепция метавселенной интересует не только китайские, но и американские компании. Это как минимум Facebook, Google и Apple, притом у каждой из них в настоящее время есть свои технологии и патенты в сферах виртуальной и дополненной реальностей. Пока неясно, как китайские власти отнесутся к тому, что инвесторы из КНР начнут вкладывать свои деньги в эти компании вместо отечественных.

У Facebook, объявившей о работе над собственной метавселенной в конце июля 2021 г., есть дочерняя компания Oculus, основанная в июле 2012 г. как Oculus VR. Под крыло Facebook она перешла в марте 2014 г. в обмен на $2,3 млрд. В настоящее время Oculus занимается в первую очередь разработкой устройств виртуальной реальности.

По данным The Verge, Facebook также заинтересована в выпуске очков дополненной реальности. Над ними она работает с одним из крупнейших брендов очков – Ray Ban.

В активе интернет-гиганта Google есть несколько поколений очков дополненной реальности Glass. Интерес у широких масс потребителей они не вызвали. Apple тоже приписывают разработку такого рода очков, но компания пока никак не подтверждает это.

Что еще запрещает Китай

В последние недели власти Китая «закручивают гайки» во всем, что так или иначе можно отнести к пользовательской индустрии. Под прицелом, в частности, оказались игровые компании, в особенности гигант мировой гейм-индустрии – Tencent.

Например, власти КНР запретили геймерам, не достигшим совершеннолетия (в Китае это 18 лет) играть в видеоигры больше трех часов, притом не в день, а в неделю. По данным Reuters, этот запрет без промедлений обрушил акции Tencent на 4% на утренних торгах в Азии.

Компания NetEase Inc. пережила сразу два падения своих акций подряд – сперва ее ценные бумаги упали на 5% в США, а затем ценные бумаги, котирующиеся на Гонконгской бирже, подешевели на 6,45%. На этой же бирже торгуются и акции компании Bilibili Inc. Они продемонстрировали 7-процентное падение.

Также власти Китая временно приостановили одобрение новых видеоигр для продажи на территории КНР.

За последние несколько недель репрессии властей КНР затронули и веб-ресурсы, на которых можно совершать операции с криптовалютами. Все они, и даже иностранные, теперь подлежат блокировке на территории страны.

Следующие на очереди – китайские компании, имеющие доступ к большим объемам персональных данных своих пользователей. Власти намерены запретить им размещать свои ценные бумаги где-либо за пределами страны. Это касается и IPO китайских компаний на американских биржах.

На начало сентября 2021 г. это ограничение находилось на этапе проработки. Компаниям, желающим обойти его, придется сперва подать соответствующее заявление в Управление кибербезопасности Китая (Cybersecurity Administration of China, CAC). Заявка будет рассмотрена специалистами самого Управления, при необходимости с привлечением экспертов других регуляторов.