Новый холдинг Ростеха планирует занять до 50% российского рынка промышленных станков

Ростех создаст холдинг со специализацией в области разработки и производства тяжелого обрабатывающего оборудования и инструмента для промышленности. К 2030 году объединенная станкостроительная компания намерена занять до 50% российского рынка промышленного оборудования.

В состав холдинга войдут существующие станкостроительные активы Ростеха – «Станкопром» и его дочерние организации, НИТИ «Прогресс», БелЗАН, «Стан», а также ряд других компаний – производителей станочного оборудования, деятельность которых сейчас носит разрозненный характер. Объединение предприятий в единую структуру позволит оптимизировать производственные процессы, сосредоточиться на развитии высокотехнологичных продуктов, разработке новых технологий в станкостроении и металлообработке.

Новый производственный холдинг возглавит Кирилл Федоров, до настоящего момента занимавший должность генерального директора «РТ-Капитал» – компании, которая отвечала за развитие станкостроительных активов Корпорации. Он также продолжит работу в качестве члена совета директоров «РТ-Капитал».

Станкоинструментальная отрасль является фундаментом любой индустрии. Без специального оборудования невозможно производство высокотехнологичной продукции. Сейчас, когда поставки промышленного оборудования из-за рубежа ограничены, развитие собственных станкостроительных активов входит в топ-5 первоочередных задач Ростеха, имеющих для страны критически важное значение. Мы рассчитываем, что в перспективе холдинг сможет занять до 50% российского рынка промышленных станков, в том числе в сегментах высокоточного оборудования, — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Руководство новым холдингом поручено Кириллу Федорову, который зарекомендовал себя как профессиональный антикризисный менеджер и грамотный производственник. Под его руководством «РТ-Капитал» был трансформирован в центр антикризисного управления и проведена успешная санация ряда производственных активов, в том числе и станкостроительных. Курировать новый холдинг будет заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Антикризисная политика, которая была реализована командой «РТ-Капитал» под руководством Кирилла Федорова, позволила нормализовать работу предприятий станкоинструментальной отрасли, перезапустить основные производственные процессы и приступить к реализации программ импортозамещения. Создание холдинга и соответствующие кадровые назначения — логичное продолжение этой работы, — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Среди основных задач объединенной станкостроительной компании – создание комплексного предложения, позволяющего закрыть потребности в обрабатывающем оборудовании любого производства, развитие новейших разработок в области станкостроения и металлообработки, выход на зарубежные рынки.

Мы планируем полностью пересмотреть бизнес-модель станкостроительных активов, наладить новые кооперационные связи с другими предприятиями отрасли, построить крупный проектный офис, что позволит создать новый промышленный холдинг, способный конкурировать с мировыми компаниями. Мы намерены организовать высокотехнологическое производство продукции, конкурентоспособной по качеству, цене и техническим возможностям, имеющей в том числе высокий экспортный потенциал, — отметил Кирилл Федоров.