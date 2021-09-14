Новый холдинг Ростеха планирует занять до 50% российского рынка промышленных станков

Ростех создаст холдинг со специализацией в области разработки и производства тяжелого обрабатывающего оборудования и инструмента для промышленности. К 2030 году объединенная станкостроительная компания намерена занять до 50% российского рынка промышленного оборудования.
В состав холдинга войдут существующие станкостроительные активы Ростеха – «Станкопром» и его дочерние организации, НИТИ «Прогресс», БелЗАН, «Стан», а также ряд других компаний – производителей станочного оборудования, деятельность которых сейчас носит разрозненный характер. Объединение предприятий в единую структуру позволит оптимизировать производственные процессы, сосредоточиться на развитии высокотехнологичных продуктов, разработке новых технологий в станкостроении и металлообработке.
Новый производственный холдинг возглавит Кирилл Федоров, до настоящего момента занимавший должность генерального директора «РТ-Капитал» – компании, которая отвечала за развитие станкостроительных активов Корпорации. Он также продолжит работу в качестве члена совета директоров «РТ-Капитал».
Руководство новым холдингом поручено Кириллу Федорову, который зарекомендовал себя как профессиональный антикризисный менеджер и грамотный производственник. Под его руководством «РТ-Капитал» был трансформирован в центр антикризисного управления и проведена успешная санация ряда производственных активов, в том числе и станкостроительных. Курировать новый холдинг будет заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.
Среди основных задач объединенной станкостроительной компании – создание комплексного предложения, позволяющего закрыть потребности в обрабатывающем оборудовании любого производства, развитие новейших разработок в области станкостроения и металлообработки, выход на зарубежные рынки.