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Российские компании станут поставщиками водородных решений на стадии раннего рынка

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Транспорт на водородном топливе
Транспорт на водородном топливе.
Источник изображения: ОАО РОСНАНО

Ранний рынок для водорода в транспорте ограничен появлением инфраструктуры и продлится еще 5-7 лет, заявил Заместитель председателя правления - операционный директор Группы "РОСНАНО" Михаил Ненюков в ходе панельной сессии "Цифровой и зеленый транспорт: тренды развития и агломерационный аспект" на 16-й Международной выставке коммерческих автомобилей COMTRANS 2021.

"На стадии раннего рынка наши компании планируют стать поставщиком комплексных водородных решений с помощью гибкого производства полного цикла с глубокой вертикальной интеграцией, предлагая мобильную энергетику как сервис полного жизненного цикла, - сказал Михаил Ненюков. - Такое производство должно находиться близко к потребителю и быть гибким для возможности подстроиться к изменяющейся конъюнктуре. Кроме того, в России сильная электрохимическая школа, не утратившая научных позиций. Значит у нас есть шанс на лидерство в рынке новой энергетики".

Он добавил, что для объединения усилий научных коллективов и правильного взаимодействия с домашним рынком в Московском физико-техническом институте совместно с компанией "ИнЭнерджи" создан центр "Транспортные электрохимические решения". В нем собраны лучшие научные коллективы страны в области металл-ионных накопителей энергии.

Использование водородной энергии в транспорте - самый актуальный тренд в применении возобновляемых источников энергии. В следующем году в Москве начнутся испытания первого водоробуса - экологичного и экономически эффективного общественного транспорта, который улучшит жизнь москвичей.

Справка

В Группу "РОСНАНО" входят Акционерное общество "РОСНАНО", Управляющая компания "РОСНАНО" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роснано
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