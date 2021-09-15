США испытали «машину для убийства» с дефектом

Почему Пентагон во время испытаний использовал прототип ракеты EKV, от которого хотел отказаться

Агентство по противоракетной обороне США успешно испытало новую ракету-носитель для наземной системы противоракетной обороны. При этом ранее от прототипа ракеты EKV, которая использовалась во время испытаний, американцы хотели отказаться. «Газета.Ru» разбиралась, почему они этого не сделали.

Агентство противоракетной обороны США успешно испытало новую ракету-носитель наземного базирования, рассказал специализированный американский оружейный портал Defense News. Во время испытаний использовался прототип ракеты Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV), что примерно можно перевести как «экзоатмосферная машина для убийства» или «транспортное средство для уничтожения в экзоатмосфере».

EKV - это часть наземного перехватчика, предназначенного для поражения целей при высокоскоростных столкновениях после отделения от ракеты-носителя. Это трехступенчатая ракета, которая может действовать в двухступенчатом режиме. «Такая конструкция позволит раньше запустить машину и увеличить боевое пространство для успешного противодействия угрозам», - отметили в Пентагоне.

Перспективный носитель был разработан для улучшения характеристик средств поражения, составляющих основу наземной системы ПРО США на маршевом участке полета (Ground-Based Midcourse Defense, GMD) - отрезке полета ракеты, на котором работает ее двигатель.

Наземная система ПРО на маршевом участке полета для защиты континентальной части США была развернута во времена администрации Джорджа Буша-младшего. GMD предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. Официально в качестве угрозы тогда были названы возможные ракетные атаки со стороны Ирана и Северной Кореи.

Противоракета системы ПРО США наземного базирования (Ground-Based Interceptor, GBI) первоначально комплектовалась как раз EKV. Расчет строился на поиске цели по тепловому следу и выстраиванию траектории собственным вычислителем. Планировалось, что EKV выйдет на цель с точностью до нескольких миллиметров и уничтожит головную часть ракеты путем кинетического удара.

С противоракетам EKV перманентно возникали сложности. В 2010 году их производство даже приостановили. «Приостановка связана с необходимостью устранения дефектов, выявленных в ходе двух неудачных пусков», - рассказывал Defense News.

Затем в системе ПРО США наземного базирования предполагалось использовать разделяющиеся кинетические перехватчики Multi-Object Kill Vehicle, (MOKV). Планировалось, что каждый носитель будет нести комплект из шести MOKV, которые будут наводиться собственными сенсорами и корректировать траекторию полета.

Однако постоянные проблемы, связанные с EKV и MOKV, заставили Агентство противоракетной обороны США приступить к разработке принципиально нового перехватчика - Redesigned Kill Vehicle (RKV), «переработанной машины для убийства». В некоторых источниках RKV называют EKV CE-III.

В августе 2019 года неудача постигла и это направление совершенствования системы ПРО США - было принято решение о закрытии программы создания перспективных кинетических перехватчиков RKV и разрыве соответствующего контракта с корпорацией Boeing стоимостью более $1 млрд.

От попытки перепроектировать блоки EKV в RKV отказались из-за трудностей с соблюдением технических требований: заказчик требовал, чтобы система GBI обладала перехватчиками, способными уничтожать постоянно совершенствующиеся угрозы со стороны межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника.

Пентагон решил, что больше не будет вкладываться в развитие противоракет и перехватчиков этого типа наземной системы, а сосредоточится на создании ракет-перехватчиков следующего поколения (Next Generation Interseptor, NGI), которые, как предполагаются, станут частью той же системы GMD.

В ходе последних летных испытаний был запущен именно макет EKV.

В заявлении Агентства противоракетной обороны США отмечается, что агентство использовало макет EKV, чтобы «снизить стоимость испытаний и сохранить критически важные средства обороны».

При этом, как утверждают в Пентагоне, на этот раз испытания прошли полностью успешно.

Михаил Ходаренок