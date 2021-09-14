Крылатые ракеты летят: чем КНДР опять удивила мир

И есть ли какой-то политический посыл в нынешних северокорейских испытаниях

Северная Корея, почти маниакально сконцентрированная на борьбе с коронавирусом, начала нынешнюю неделю с новостей о проведенных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Судя по заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) о способности новой системы вооружений «жестко сдерживать военные маневры враждебных сил», пуски стали запоздалым ответом на учения США и Южной Кореи у берегов КНДР. Опрошенные «Известиями» эксперты признали, что новая ракета резко повышает возможности страны по нанесению ударов в регионе, но вместе с тем сочли, что нынешний пуск не таил в себе никаких политических сигналов ни миру, ни соседям Северной Кореи.

Предупредительное сдерживание

О том, что Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, национальное информационное агентство ЦТАК с гордостью отчиталось 13 сентября, хотя сами пуски были осуществлены 11 и 12 сентября. В такой задержке не было ничего необычного — северокорейская печать традиционно сообщает обо всем постфактум, никогда не анонсируя даже менее значимые события в стране. Тем не менее отсроченное оповещение мира о новом прорыве Пхеньяна в ракетостроении оказалось северокорейцам даже на руку — в выходные информационное пространство было целиком занято 20-й годовщиной терактов в США 11 сентября, а вот уже 13 сентября сообщение о запусках в КНДР тут же попало в топ мировых новостей.

Как отметило ЦТАК, крылатые ракеты, испытанные в минувшие выходные, пролетели 126 минут и смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тыс. км. «Разработка этой системы вооружений, которую основательно продвигали как важнейшее дело под особым вниманием Центрального комитета партии, имеет стратегическое значение, так как она является еще одним эффективным средством сдерживания, которое позволяет надежно обеспечивать безопасность нашего государства, и способна жестко сдерживать военные маневры враждебных сил, направленные против КНДР», — подчеркнуло агентство.

Испытания новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Упоминание военных учений было допущено неспроста. Пхеньян не первый год открыто возмущался маневрами, которые США и Республика Корея традиционно проводили на Корейском полуострове. На Севере их считали откровенной отработкой военного нападения на КНДР. И как только 16 августа Сеул и Вашингтон начали очередные совместные маневры, Пхеньян перестал отвечать на звонки с Юга по горячей линии, возобновить работу которой он согласился только в июле.

Нынешний пуск в КНДР стал первым с марта, когда республика провела испытания новой тактической баллистической ракеты малой дальности. Тестирование крылатых ракет Пхеньяном всегда вызывало куда меньший интерес, нежели испытания баллистических, поскольку резолюции Совета Безопасности ООН не вводили прямого ограничения на их разработку или испытания. Тем не менее нынешнее ракетное «детище» КНДР всё же вызвало озабоченность широкого круга стран. В Вашингтоне признали, действия Пхеньяна можно рассматривать как угрозу безопасности соседствующих с КНДР стран и мирового сообщества. В схожих алармистских тонах на испытания откликнулись в Токио и Сеуле.

— Сам факт появления в КНДР новой крылатой ракеты очень важен, поскольку комбинация из баллистических и крылатых ракет резко повышает возможности страны по нанесению ударов в регионе, — сказал «Известиям» заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Высшей школы экономики Василий Кашин. — Это движение КНДР вперед в создании крылатых ракет, по-видимому, основывается на заделе, который у Пхеньяна имелся после создания собственного образца противокорабельной ракеты современного типа. И для КНДР, после того как они научились делать свою противокорабельную ракету, это было ожидаемым развитием.

При этом эксперт отметил, что на данный момент нельзя сказать с уверенностью, будет ли Пхеньян размещать на новой ракете ядерные боеголовки: при ограниченном количестве на крылатых ракетах их ставят во вторую очередь или не ставят вообще, поскольку эти ракеты в целом более уязвимы для средств воздушной обороны.

Испытания новой крылатой ракеты большой дальности в КНДР Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

— В данном случае мы также не знаем, какая у этой ракеты реальная полезная нагрузка, какая масса головной части, поэтому нельзя уверенно сказать, что КНДР будет размещать на ней ядерную боеголовку. Но и исключать этого нельзя, — резюмировал Василий Кашин.

Просто совпало

И без того небогатая КНДР, первой в мире отгородившаяся от внешнего мира из-за коронавируса и до сих пор не возобновившая торговые связи даже с соседними государствами, очень сильно пострадала от пандемии экономически. На фоне закрытых границ, а также прошлогодних тайфунов, уничтоживших посевы, лидер КНДР Ким Чен Ын признавал проблему нехватки в стране продовольствия. Впрочем, хрупкое экономическое положение никогда не мешало Северной Корее щедро вкладываться в развитие ракетных и ядерных технологий.

Около года назад на военном параде по случаю 75-летнего юбилея Трудовой партии Кореи Пхеньян показал свою межконтинентальную баллистическую ракету, одну из крупнейших в мире. А в январе 2021 года в ходе съезда правящей партии товарищ Ким вновь торжественно пообещал усиливать силы ядерного сдерживания КНДР перед лицом санкций и давления США и обнародовал своеобразный wish-list для национальных разработчиков. К примеру, Ким призвал совершенствовать возможности ракетного удара по объектам на дальности 15 тыс. км, усиленно работать над созданием более миниатюрных и легких боеголовок и похвастал, что Северная Корея практически завершила проектирование новой атомной подводной лодки и разрабатывает «крылатые ракеты с самыми мощными боеголовками в мире».

Последняя, очевидно, и была явлена миру в последний пуск. Многие эксперты при этом обратили внимание, что информацию об испытаниях крылатых ракет Пхеньян обнародовал всего за день до встречи главных переговорщиков США, Японии и Южной Кореи по северокорейской ядерной программе в Токио, на которой стороны как раз планируют обсудить пути выхода из противостояния с КНДР.

REUTERS/Denis Balibouse Источник изображения: iz.ru

Однако, как заметил в беседе с «Известиями» эксперт Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов, время проведения испытаний, скорее всего, имело не политическую, а чисто техническую мотивацию: военные специалисты решили, что ради поддержания графика пуск надо проводить сейчас. И если бы Пхеньян хотел донести до мира какое-то послание, испытание ракеты обставили бы совершенно по-другому.

— Не думаю, что это было связано с какой-то текущей политикой, иначе Ким Чен Ын присутствовал бы на мероприятии. И если бы КНДР хотела послать миру какой-то сигнал, то ракету предъявили бы на недавнем параде, — пояснил эксперт.

Действительно, большинство новинок ракетостроения Пхеньян традиционно демонстрировал миру в ходе своих военных парадов. Однако на празднике, посвященном 73-й годовщине со дня основания КНДР, гвоздем программы стали отнюдь не ракеты и другая боевая техника, а «коронавирусные войска» — солдаты противоэпидемического фронта в костюмах биозащиты.

Наталия Портякова