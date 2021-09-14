Росгвардия, телеканал ТНТ4 и видеосерис PREMIER запускают совместный проект

Росгвардия, телеканал ТНТ4 и видеосервис PREMIER запускают второй сезон уникального реалити-проекта «Солдатки», в котором 14 девушек пройдут подготовку в одном из самых лучших и эффективных подразделений специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации. Отсюда и название - «Солдатки. Спецназ».

Год назад зрители следили за перипетиями первого сезона проекта, в котором «Солдатки» проходили службу в морской пехоте. В этот раз девушки попробуют себя в роли бойцов спецназа Росгвардии.

Боевая подготовка легендарных «краповых беретов» крайне разноплановая и максимально насыщена испытаниями, а офицеры, которые готовят своих бойцов к выполнению самых сложных задач, сопряженных с риском для жизни, не планируют делать поблажки девушкам.

В новом сезоне реалити-сериала «Солдатки. Спецназ» участниц проекта ждут суровые испытания: штурм высотного здания, прыжки с парашютом, огненно-штурмовая полоса спецназа, стрельба из разных видов стрелкового оружия, бесконечные марш-броски, рукопашный бой, спецоперации по освобождению заложников.

Кроме того, «Солдатки» станут свидетелями реальной сдачи квалификационных испытаний на право ношения крапового берета действующими бойцами спецназа Росгвардии.

Вспомнить, какой путь прошли участницы первого сезона, и подготовиться к старту службы в спецназе Росгвардии можно будет и на видеосервисе PREMIER, где 23 сентября выйдет также нулевая серия нового сезона.

Премьера проекта «Солдатки. Спецназ» состоится 24 сентября в 19:00 на ТНТ4 и видеосервисе PREMIER, а каждую пятницу будут выходить две новые серии.