Войти
РИА Новости

Начальник Генштаба ВС Герасимов отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021" в Мулино

107
0
0
Основной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Основной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических учений "Запад-2021" верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину.

Путин приехал в понедельник на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы наблюдать за активной фазой учений.

"Принимает участие около 20 тысяч человек личного состава, 5600 единиц вооружения и военной техники, порядка 160 танков и 118 вертолётов. Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств", - сказал Герасимов в эфире "России 24".

Перед отлетом с учений Путин осмотрел мобильную хлебопекарню и автономный мобильный пункт питания. Там глава государства попробовал каравай.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Похожие новости
07.10.2019
Когда стратегическое мышление в дефиците
19.09.2016
Разбираясь в российской концепции тотальной войны в Европе (The Heritage Foundation, США)
02.12.2014
Национальный центр управления обороной России начинает функционирование в полном объеме
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 14.09 00:34
  • 9
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 00:13
  • 21
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 00:11
  • 2
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 22:35
  • 4
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М
  • 13.09 12:40
  • 3
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 13.09 11:37
  • 2
The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей