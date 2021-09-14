Начальник Генштаба ВС Герасимов отчитался Путину о ходе учений "Запад-2021" в Мулино

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отчитался о ходе стратегических учений "Запад-2021" верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину.

Путин приехал в понедельник на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы наблюдать за активной фазой учений.

"Принимает участие около 20 тысяч человек личного состава, 5600 единиц вооружения и военной техники, порядка 160 танков и 118 вертолётов. Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств", - сказал Герасимов в эфире "России 24".

Перед отлетом с учений Путин осмотрел мобильную хлебопекарню и автономный мобильный пункт питания. Там глава государства попробовал каравай.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.