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Путину показали боевых роботов

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Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу
Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин понаблюдал за действиями подразделения боевых роботов в ходе поездки на полигон Мулино в Нижегородской области, где проходят российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Об этом сообщает ТАСС.

«Вот оранжевые кружочки, это первое подразделение боевых роботов, — сказал министр обороны России Сергей Шойгу, показывая Путину на полигон. — Вооружены достаточно серьезно. Дальность управления до трех километров. На каждом по четыре ПТУРа (противотанковых управляемых ракеты — прим. «Ленты.ру»)».

Глава государства прилетел на учения «Запад-2021» 13 сентября. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил ему, что в маневрах задействованы около 20 тысяч человек личного состава, 5,6 тысячи единиц вооружений и военной техники, порядка 160 танков, более 100 самолетов и свыше 100 вертолетов. Кроме того, на полигоне находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе других стран.

Стратегические учения России и Белоруссии проводятся раз в два года, сообщается на сайте Кремля. В 2021 году практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти белорусских полигонах.


Варвара Кошечкина

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