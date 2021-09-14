Украина России: мы можем воевать! (Haber7, Турция)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в пунтке сдачи крови в клинике в Киеве.

Турецкие читатели советуют украинцам отказаться от мыслей о войне с Россией после заявления Зеленского на форуме «Ялтинская европейская стратегия», который, надо заметить, прошел не в Ялте. Да и сам украинский лидер, похоже, слабо верит в то, что говорит. «Он же — комик», — справедливо напоминают комментаторы тем, кто воспринял его слова всерьез.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вступить в войну с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важные заявления по повестке дня. Коснувшись кризиса между Россией и его страной, Зеленский отметил, что между двумя странами возможна война.

"Мы можем воевать с Россией"

Зеленский сказал, что вероятность войны с Россией существует, и добавил, что хотел бы провести содержательную беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" и отвечая на вопрос о том, существует ли реальная вероятность полномасштабной войны с Россией, Зеленский сказал: "Я думаю, это возможно". Украинский лидер добавил: "Это худшее, что может случиться, но, к сожалению, такая вероятность есть".

США не заняли четкой позиции

Зеленский прокомментировал также вопрос о членстве Украины в НАТО. Глава украинского государства отметил, что отношения с США стали лучше, чем раньше, но Украина пока так и не услышала четкой позиции по поводу того, сможет ли она присоединиться к военному альянсу НАТО.

Комментарии читателей:

Акиф Армутчу

Украина напрашивается.

Хакан

Акиф Армутчу, Украина пытается раз и навсегда вернуть себе то, что ей принадлежит по праву. Напрашиваются такие паршивцы, как ты.

byrm

Наверное, хотел всех посмешить?

Правда

Конечно, ты же купил наши беспилотники.

Из Бельгии

Остановись, не надо, иначе потеряешь все свои земли после Крыма, говорю тебе.

Османтуро

Мы должны быть на стороне Украины. НАТО должна защитить Украину.

Ходжа Насреттин

Османтурок, почему? Что ты выиграешь, что получишь от противостояния с Россией? Украина была частью России, отделилась из-за Запада. Россия не откажется от стратегических для нее регионов, в которые она инвестировала до распада. И это правильно.

Муса

Похоже, этот человек сошел с ума.

жизнь

А ты кто такой, чтобы воевать с Россией? Точно напрашивается.

Мурат

жизнь, очень верное замечание.

Ялчин

Зря вы так полагаетесь на США, посмотрите на Афганистан.

прохладный

Ни в коем случае не делайте этого.

Хасо

Пусть советские государства сожрут друг друга, надо сесть и смотреть.

Друг

Настоящая профессия этого человека - комик, так что бояться нечего.

Аркут

Эй, Украина;) не верь США, те, кто поверил, плохо кончили.

Сердар

Главные архитекторы украинской войны - Германия и Франция. Судя по всему, Украина так и не поумнела. Вы с пророссийскими ополченцами, точнее - "террористами", все еще не смогли справиться, как вы будете бороться с огромной российской армией?

мурат

Не попадайся на удочку, кто ты и кто Россия.

Йылмаз

Война? Нет проблем… Может быть, и Крым, оккупированный русскими, освободят, было бы хорошо…

Мерт

Давайте всегда стараться ладить с русскими и Российской Федерацией. Несмотря на различие религий, наши культуры не так уж и отличаются. У нас есть общие культурные ценности, у многих россиян турецкие корни и предки. Более того, в России проживают миллионы наших сородичей! Не надо гнать лошадей из-за Украины! К тому же Российская Федерация благодаря модернизации, проведенной господином Путиным, имеет очень сильную и дисциплинированную армию!

- --:

Россия, выйдя на поле боя во всю свою мощь, захватит Украину в считанные дни.

Хадживат

Украине не стоит искать приключений, полагаясь на НАТО, НАТО первой же ее предаст.

Гражданин

Русские съедят тебя живьем, а НАТО и глазом не поведет, как, собственно, все остальные.