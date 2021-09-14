ВДВ впервые десантировали батальон на новейших БМД-4М на учениях "Запад-2021"

Совместно с российскими десантниками боевую задачу выполняли 20 десантников из Индии

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Воздушно-десантные войска во взаимодействии с военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

"Десантирование производилось из 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России одновременно на две площадки приземления на минимальных боковых интервалах между самолетами с разносом по высотам от 800 до 1 100 метров под прикрытием многофункциональных истребителей Су-35С", - сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Как уточнили в российском военном ведомстве, совместно с российскими десантниками боевую задачу выполняли 20 десантников из Индии, которые десантировались на своих парашютных системах в боевых порядках российского батальона ВДВ. Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и более 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.