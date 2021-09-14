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РИА Новости

Ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост" впервые применили на учениях "Запад-2021"

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Учения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения "Запад-2021" на полигоне Мулино.
Источник изображения: © AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service/Vadim Savitskiy

ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 13 сен – РИА Новости. Боевые машины поддержки танков "Терминатор" и ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост" на учениях "Запад-2021" поддержали огнем и ударами с воздуха наступление мотострелковой дивизии и танковой бригады России и подразделений Армении и Белоруссии.

"В целях поддержки наступающих войск впервые на практике были применены разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты оперативного назначения "Иноходец" и "Форпост" с управляемыми ракетами, системами целеуказания и наблюдения", - рассказали журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Наступление также поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в своем составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю, а важные объекты в глубине обороны были уничтожены четырьмя звеньями истребителей-бомбардировщиков Су-34С.

Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.

Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6,4 тысяч военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября.

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