Батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М высадился на учениях "Запад-2021"

Десантирование военной техники во время учений "Славянское братство - 2020" с участием военнослужащих Псковской дивизии ВДВ России и подразделений Сил специальных операций армии Белоруссии.

ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская обл.), 13 сен - РИА Новости. Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

"Десантирование производилось из 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России одновременно на две площадки приземления на минимальных боковых интервалах между самолетами с разносом по высотам от 800 до 1100 метров под прикрытием многофункциональных истребителей Су-35С", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, совместно с российскими десантниками боевую задачу выполняли 20 десантников из Индии, которые десантировались на своих парашютных системах в боевых порядках российского батальона ВДВ.

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и более 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и РФ в текущем году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.