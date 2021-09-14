The Times (Великобритания): наш страх перед Путиным лишь придает ему сил

Запад не должен бояться ни российских учений, ни угроз союза с Белоруссией. Хотя учения «Запад» подчеркивают тревожное военное превосходство России над странами НАТО, у нее отсутствует аппетит к реальной конфронтации с Западом, считает автор. Логика читателей: кто не против России в комментах, тот — русский бот!

Все элементы захватывающего геополитического триллера налицо. Государство-изгой получает поддержку враждебной сверхдержавы. Хрупкому союзу демократий грозят тревожные военные учения. Добавьте к этому накал риторики, грязные уловки и риск ядерной войны, и вы получите безупречный бестселлер.

Только это не выдумка, а реальность. Режим Александра Лукашенко по праву носит звание последней диктатуры Европы. Оно карает за инакомыслие и свернул свободу слова и свободу собраний. Мирным протестующим грозят пытки и долгие тюремные сроки. Он упоенно нарушает международное право. В мае режим принудительно посадил в Минске борт Ryanair, чтобы арестовать находившегося на борту диссидента. А недавняя стратегия Лукашенко - заманивать незадачливых мигрантов с Ближнего Востока и свозить их к границам Белоруссии. Этим маневром он пытается дестабилизировать Литву, чья критика в адрес его режима на Западе звучит громче всего.

Путинская Россия поддерживает все это дипломатией, пропагандой, дешевыми энергоносителями и льготными кредитами. На прошлой неделе они с белорусским лидером объявили о ряде мер по усилению интеграции. Сотрудничество в сфере безопасности уже назревает. Уже сейчас Россия и Белоруссия проводят крупнейшие военные учения в Европе за последние 40 лет. Последний эпизод учений "Запад", которые проводятся раз в четыре года, основан на вымышленной войне со странами НАТО, замаскированной под такими названиями, как Нярис* (река в Литве), Помория и Полярная Республика. В 2009 году в ходе учений отрабатывалось вторжение в Прибалтику и ядерный удар по Варшаве, что вызвало тревогу и заставило НАТО задуматься. В этом году цифры и сценарий учения опять же хранятся в тайне, но в них принимают участие до 200 000 военнослужащих - на территории, простирающейся от Центральной Европы до Арктики.

Словесная перепалка тоже обострилась, и вероятность вспышки военных действий, случайной или преднамеренной, лишила военных сна и покоя. Польша впервые после падения коммунизма объявила в приграничных регионах чрезвычайное положение.

Внушать опасения и сеять дестабилизацию - главная цель кремлевской стратегии. Отношения Восток - Запад действительно безрадостны. Но и история российско-белорусских отношений, за которой я слежу уже более 30 лет, едва ли начнется с чистого листа. Для начала, страны попросту не хотят сливаться воедино. А иначе уже давно так бы и сделали. За четверть века поползновений в сторону интеграции не удалось создать ни единого рынка, ни единой денежно-кредитной или фискальной политики. Институты союзного государства скорее обеспечивают изобилие синекур, чем реальную способность принимать решения. Обе стороны ценят свою независимость. Россия не желает поставлять конкуренту неограниченное количество нефти и газа по низким внутренним ценам. Белоруссия же ценит свободу действий на дипломатическом фронте. Она не признает ни российскую аннексию украинского Крыма, ни самопровозглашенную государственность других сатрапий Москвы в странах вроде Грузии. И усиленно, пусть пока и безрезультатно, заигрывает с Китаем.

Эти отношения строятся на необходимости, а не привязанности. Бывший посол Великобритании в Минске и автор книги о Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис (Nigel Gould-Davies) говорит о "ядовитых объятиях". Кремлю Лукашенко нужен, чтобы держать в страхе демократов. Белорусскому же лидеру Путин нужен ради выживания: чтобы обеспечил деньгами, поддержкой в СМИ и, если понадобится, "мускулами". Но эти двое явно ненавидят друг друга.

Хотя учения "Запад" всячески подчеркивают тревожное военное превосходство России над странами НАТО в регионе, аппетит к реальной конфронтации с Западом у нее отсутствует. Россияне потеряли вкус к славе и пафосу. В опросе на прошлой неделе 44% респондентов заявили, что Россия должна относиться к Западу как к союзнику, а 13% - как к другу. Меньшинство - 29% - считает Запад соперником, и лишь 5% видят в нас врага (социологическая служба автором не указана, - прим. ИноСМИ). Особенно этих взглядов придерживается молодежь. Опросы же в Белоруссии показывают, что общественность не хочет делать выбор между Востоком и Западом. Люди опасаются раскола и конфронтации вроде той, что произошла на Украине.

Однако провозгласив более тесную интеграцию с Белоруссией, режим Путина сможет сделать вид, будто его внешняя политика по-прежнему приносит дивиденды. Белоруссия - одна из немногих стран, которые россияне считают по-настоящему дружественными. У России там давно есть радар противоракетной обороны и радиостанция связи с подводными лодками. Лукашенко увеличил закупки российского оружия и ведет интеграцию средств ПВО. Но менять правила игры - согласиться на постоянное присутствие российских сил - он не торопится.

Для него "Запад" - часть продолжающейся милитаризации Белоруссии: впервые в учениях участвуют подразделения территориальной обороны, а резервисты будут сражаться с "подрывными внутренними силами". Шансы, что оппозиция с ее неэффективным руководством сможет быстро свергнуть режим - если вообще - тают. Белоруссия останется черной дырой на долгие годы вперед.

Для нас же важнее всего то, что "Запад" - это еще одна попытка России сбить нас с толку. Как утверждает варшавский Центр восточных исследований, кремлевская пропаганда в этом году рисует Россию и Белоруссию этакими миролюбивыми странами, которым враждебный Запад грозит сменой режима. Поэтому оправданы любые меры противодействия - вплоть до военных. Цель состоит в том, чтобы запугать общественность в соседних странах и создать впечатление, что угроза вооруженного конфликта реальна, поскольку катастрофа в Афганистане подорвала доверие к гарантиям безопасности США повсюду, включая Восточную Европу.

Путину вовсе не обязательно на нас нападать. Ему достаточно, чтобы мы настолько перепугались, что сами бросимся наутек.

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* в русской традиции - река Вилия, прим. ИноСМИ

Комментарии читателей:

William Stewart

Лукас живет либо в прошлом, либо в параллельной вселенной. "Запад" больше не монолитный блок. Американцы не пускают Украину вступить в НАТО и сдали "Северный поток - 2". Войны с Россией они не хотят - не верят, что смогут победить. Учения в Прибалтике показали, что они проиграют. Американской общественности до Восточной Европы нет никакого дела. Главная проблема Америки - это Китай. Кроме Японии и Австралии, реальных союзников в Азии у них нет. Индия и Вьетнам в противостоянии Китаю вообще не заинтересованы.

Left and Right

Слабая российская экономика - легкая мишень. "Северный поток" уже дает России огромный доход, немецкие деньги идут на подрыв НАТО.

Надо больше ограничений и санкций, надо даже отключить им SWIFT. Пусть Россия платит на каждом шагу.

Pleiades

Хорошая статья, но называть Россию "сверхдержавой" - это большая натяжка. У нее ведь экономика даже меньше, чем у Италии. Несомненно, Россия - великая держава и ее траты на армию и разведку окупаются сторицей, но едва ли они d одном ряду с настоящими сверхдержавами - США и Китаем.

Sheldon Bergman

А я считаю, что любая страна с ядерным оружием, способным уничтожить целые города, - сверхдержава. А иначе чего это США и европейские члены НАТО так умоляют Иран отказаться от ядерного оружия, а Израиль видит в нем величайшую угрозу?

adam smith

Привет. Запад вторгался в Россию дважды! И в прошлый раз Россия потеряла 40 миллионов человек. Неужели у них нет права на самооборону?

Net Zero Hero

Ну Крым с Донбассом они защитили ничего так….

anyfool

Если бы Запад не был таким трусливым и действительно хотел избавиться от этих мигрантов, он бы отсылал их всех в Калининградскую область, российский анклав. Пустить кошку к голубям…

Cameron Smith

Россия не хочет иметь с Западом ничего общего. На самом деле Россия хочет, чтобы ее просто оставили в покое как независимую цивилизацию, но с 1989 года Берлинская стена отодвигается все дальше и дальше на восток. Россия отвергает западный глобализм, ей претит ЛГБТ-пропаганда, она не хочет массовой неконтролируемой иммиграции и исламизма, она в принципе не хочет быть Западом. Кто здесь провокатор, так это НАТО. Это западные правительства и лоббисты ВПК хотят вечной войны ради прибыли. Они хотят российской нефти и газа, ее ресурсы.

Harry James

Я и не знал, что сюда русских ботов пускают…

Эдвард Лукас (Edward Lucas)