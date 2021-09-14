Войти
ИноСМИ

The Times (Великобритания): наш страх перед Путиным лишь придает ему сил

105
0
0
Учения "Запад-2021" в Белоруссии
Учения "Запад-2021" в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости, Виктор Толочко

Запад не должен бояться ни российских учений, ни угроз союза с Белоруссией. Хотя учения «Запад» подчеркивают тревожное военное превосходство России над странами НАТО, у нее отсутствует аппетит к реальной конфронтации с Западом, считает автор. Логика читателей: кто не против России в комментах, тот — русский бот!

Все элементы захватывающего геополитического триллера налицо. Государство-изгой получает поддержку враждебной сверхдержавы. Хрупкому союзу демократий грозят тревожные военные учения. Добавьте к этому накал риторики, грязные уловки и риск ядерной войны, и вы получите безупречный бестселлер.

Только это не выдумка, а реальность. Режим Александра Лукашенко по праву носит звание последней диктатуры Европы. Оно карает за инакомыслие и свернул свободу слова и свободу собраний. Мирным протестующим грозят пытки и долгие тюремные сроки. Он упоенно нарушает международное право. В мае режим принудительно посадил в Минске борт Ryanair, чтобы арестовать находившегося на борту диссидента. А недавняя стратегия Лукашенко - заманивать незадачливых мигрантов с Ближнего Востока и свозить их к границам Белоруссии. Этим маневром он пытается дестабилизировать Литву, чья критика в адрес его режима на Западе звучит громче всего.

Путинская Россия поддерживает все это дипломатией, пропагандой, дешевыми энергоносителями и льготными кредитами. На прошлой неделе они с белорусским лидером объявили о ряде мер по усилению интеграции. Сотрудничество в сфере безопасности уже назревает. Уже сейчас Россия и Белоруссия проводят крупнейшие военные учения в Европе за последние 40 лет. Последний эпизод учений "Запад", которые проводятся раз в четыре года, основан на вымышленной войне со странами НАТО, замаскированной под такими названиями, как Нярис* (река в Литве), Помория и Полярная Республика. В 2009 году в ходе учений отрабатывалось вторжение в Прибалтику и ядерный удар по Варшаве, что вызвало тревогу и заставило НАТО задуматься. В этом году цифры и сценарий учения опять же хранятся в тайне, но в них принимают участие до 200 000 военнослужащих - на территории, простирающейся от Центральной Европы до Арктики.

Словесная перепалка тоже обострилась, и вероятность вспышки военных действий, случайной или преднамеренной, лишила военных сна и покоя. Польша впервые после падения коммунизма объявила в приграничных регионах чрезвычайное положение.

Внушать опасения и сеять дестабилизацию - главная цель кремлевской стратегии. Отношения Восток - Запад действительно безрадостны. Но и история российско-белорусских отношений, за которой я слежу уже более 30 лет, едва ли начнется с чистого листа. Для начала, страны попросту не хотят сливаться воедино. А иначе уже давно так бы и сделали. За четверть века поползновений в сторону интеграции не удалось создать ни единого рынка, ни единой денежно-кредитной или фискальной политики. Институты союзного государства скорее обеспечивают изобилие синекур, чем реальную способность принимать решения. Обе стороны ценят свою независимость. Россия не желает поставлять конкуренту неограниченное количество нефти и газа по низким внутренним ценам. Белоруссия же ценит свободу действий на дипломатическом фронте. Она не признает ни российскую аннексию украинского Крыма, ни самопровозглашенную государственность других сатрапий Москвы в странах вроде Грузии. И усиленно, пусть пока и безрезультатно, заигрывает с Китаем.

Эти отношения строятся на необходимости, а не привязанности. Бывший посол Великобритании в Минске и автор книги о Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис (Nigel Gould-Davies) говорит о "ядовитых объятиях". Кремлю Лукашенко нужен, чтобы держать в страхе демократов. Белорусскому же лидеру Путин нужен ради выживания: чтобы обеспечил деньгами, поддержкой в СМИ и, если понадобится, "мускулами". Но эти двое явно ненавидят друг друга.

Хотя учения "Запад" всячески подчеркивают тревожное военное превосходство России над странами НАТО в регионе, аппетит к реальной конфронтации с Западом у нее отсутствует. Россияне потеряли вкус к славе и пафосу. В опросе на прошлой неделе 44% респондентов заявили, что Россия должна относиться к Западу как к союзнику, а 13% - как к другу. Меньшинство - 29% - считает Запад соперником, и лишь 5% видят в нас врага (социологическая служба автором не указана, - прим. ИноСМИ). Особенно этих взглядов придерживается молодежь. Опросы же в Белоруссии показывают, что общественность не хочет делать выбор между Востоком и Западом. Люди опасаются раскола и конфронтации вроде той, что произошла на Украине.

Однако провозгласив более тесную интеграцию с Белоруссией, режим Путина сможет сделать вид, будто его внешняя политика по-прежнему приносит дивиденды. Белоруссия - одна из немногих стран, которые россияне считают по-настоящему дружественными. У России там давно есть радар противоракетной обороны и радиостанция связи с подводными лодками. Лукашенко увеличил закупки российского оружия и ведет интеграцию средств ПВО. Но менять правила игры - согласиться на постоянное присутствие российских сил - он не торопится.

Для него "Запад" - часть продолжающейся милитаризации Белоруссии: впервые в учениях участвуют подразделения территориальной обороны, а резервисты будут сражаться с "подрывными внутренними силами". Шансы, что оппозиция с ее неэффективным руководством сможет быстро свергнуть режим - если вообще - тают. Белоруссия останется черной дырой на долгие годы вперед.

Для нас же важнее всего то, что "Запад" - это еще одна попытка России сбить нас с толку. Как утверждает варшавский Центр восточных исследований, кремлевская пропаганда в этом году рисует Россию и Белоруссию этакими миролюбивыми странами, которым враждебный Запад грозит сменой режима. Поэтому оправданы любые меры противодействия - вплоть до военных. Цель состоит в том, чтобы запугать общественность в соседних странах и создать впечатление, что угроза вооруженного конфликта реальна, поскольку катастрофа в Афганистане подорвала доверие к гарантиям безопасности США повсюду, включая Восточную Европу.

Путину вовсе не обязательно на нас нападать. Ему достаточно, чтобы мы настолько перепугались, что сами бросимся наутек.

_____________________________

* в русской традиции - река Вилия, прим. ИноСМИ

Комментарии читателей:

William Stewart

Лукас живет либо в прошлом, либо в параллельной вселенной. "Запад" больше не монолитный блок. Американцы не пускают Украину вступить в НАТО и сдали "Северный поток - 2". Войны с Россией они не хотят - не верят, что смогут победить. Учения в Прибалтике показали, что они проиграют. Американской общественности до Восточной Европы нет никакого дела. Главная проблема Америки - это Китай. Кроме Японии и Австралии, реальных союзников в Азии у них нет. Индия и Вьетнам в противостоянии Китаю вообще не заинтересованы.

Left and Right

Слабая российская экономика - легкая мишень. "Северный поток" уже дает России огромный доход, немецкие деньги идут на подрыв НАТО.

Надо больше ограничений и санкций, надо даже отключить им SWIFT. Пусть Россия платит на каждом шагу.

Pleiades

Хорошая статья, но называть Россию "сверхдержавой" - это большая натяжка. У нее ведь экономика даже меньше, чем у Италии. Несомненно, Россия - великая держава и ее траты на армию и разведку окупаются сторицей, но едва ли они d одном ряду с настоящими сверхдержавами - США и Китаем.

Sheldon Bergman

А я считаю, что любая страна с ядерным оружием, способным уничтожить целые города, - сверхдержава. А иначе чего это США и европейские члены НАТО так умоляют Иран отказаться от ядерного оружия, а Израиль видит в нем величайшую угрозу?

adam smith

Привет. Запад вторгался в Россию дважды! И в прошлый раз Россия потеряла 40 миллионов человек. Неужели у них нет права на самооборону?

Net Zero Hero

Ну Крым с Донбассом они защитили ничего так….

anyfool

Если бы Запад не был таким трусливым и действительно хотел избавиться от этих мигрантов, он бы отсылал их всех в Калининградскую область, российский анклав. Пустить кошку к голубям…

Cameron Smith

Россия не хочет иметь с Западом ничего общего. На самом деле Россия хочет, чтобы ее просто оставили в покое как независимую цивилизацию, но с 1989 года Берлинская стена отодвигается все дальше и дальше на восток. Россия отвергает западный глобализм, ей претит ЛГБТ-пропаганда, она не хочет массовой неконтролируемой иммиграции и исламизма, она в принципе не хочет быть Западом. Кто здесь провокатор, так это НАТО. Это западные правительства и лоббисты ВПК хотят вечной войны ради прибыли. Они хотят российской нефти и газа, ее ресурсы.

Harry James

Я и не знал, что сюда русских ботов пускают…


Эдвард Лукас (Edward Lucas)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Австpалия
Афганистан
Белоруссия
Великобритания
Вьетнам
Германия
Грузия
Израиль
Индия
Иран
Италия
Китай
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 14.09 00:34
  • 9
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 00:13
  • 21
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 00:11
  • 2
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 22:35
  • 4
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М
  • 13.09 12:40
  • 3
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 13.09 11:37
  • 2
The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей