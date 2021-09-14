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РИА Новости

Инженерные войска подорвали многорядный огненный вал в 1,5 км на учениях "Запад-2021"

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Учения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения "Запад-2021" на полигоне Мулино.
Источник изображения: © AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service/Vadim Savitskiy

ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская область), 13 сен – РИА Новости. Инженерные войска подорвали многорядный огненный вал протяженностью 1,5 километра, сорвав подход резервов условного противника во время эпизода учений "Запад-2021" на нижегородском полигоне Мулино.

"Особенностью применения огненного вала стал его одновременный подрыв сразу по трем рубежам. Подрыв огневых фугасов и искусственно созданная горящая масса зажигательных средств воспрепятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления выдвигавшихся резервов условного противника, а также деморализовало его живую силу", - рассказали журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Далее, чтобы замедлить продвижение условного противника и смену вектора атаки, военные провели подрыв противотанкового рва протяженностью до одного километра.

В свою очередь условный противник для прорыва обороны подразделений коалиционной группировки войск использовал заминированные автомобили.

"Используя опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике, пытавшиеся прорвать оборону наших войск джихад-мобили "противника" были уничтожены из вооружения танков с использованием подготовленного инженерными подразделениями противотанкового рва и минного шлагбаума", - рассказали в ведомстве.

Заминированные автомобили, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, безоткатными орудиями и противотанковыми ракетами, характеризуются высокой скоростью и маневренностью, позволяющими им в ближнем бою эффективно уничтожать танки и боевые машины пехоты.

В этой связи главной задачей является удержание их на безопасной дистанции, для этого на их пути создаются различные фортификационные сооружения, а на наиболее опасных направлениях устанавливаются минно-взрывные заграждения.

Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.

Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6,4 тысяч военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября.

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