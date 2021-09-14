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Интерфакс-АВН

"Искандеры" нанесли групповой удар по условному противнику на учениях "Запад-2021"

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Полигон Мулино (Нижегородская область). 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" со стартовых позиций, находящихся в 50 километрах от полигона Мулино, на учениях "Запад-2021" нанесли групповой ракетный удар по командному пункту и другим критически важным объектам условного противника, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны.

"В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-М". Удар по выявленным целям наносился как квазибаллистическими, так и крылатыми ракетами", - рассказали в Минобороны.

"Искандер-М" способен наносить ракетные удары на дальностях от 50 до 500 километров с отклонением от точки наведения не более десяти метров. Площадь поражения боевой частью одной ракеты комплекса "Искандер-М" составляет 25000 квадратных метров, что по своим размерам сопоставимо с площадью двух футбольный полей.

Совместное стратегическое учение (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.

Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

Всего в ССУ "Запад-2021" на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6,4 тысяч военнослужащих.

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