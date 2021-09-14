Авиация на учениях "Запад-2021" массированным ударом уничтожила более 50 целей

В авиационном ударе принимали участие свыше 60 единиц авиационной техники, в том числе Су-24МР, штурмовики Су-25, истребители Су-30

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Авиация коалиционной группировки войск нанесла по условному противнику массированный удар, уничтожив более 50 целей ходе розыгрыша основного этапа совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В массированном авиационном ударе с применением разведывательно-ударных комплексов оперативно-тактической и дальней авиации принимали участие свыше 60 единиц авиационной техники, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, 12 штурмовиков Су-25, 16 многофункциональных истребителей Су-30, шесть истребителей Су-35, 16 фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также шесть самолетов дальней авиации Ту-22М3", - рассказали в ведомстве. Всего, уточнили в Минобороны, поражены свыше 50 целей условного противника.

Уничтожение средств ПВО условного противника на стартовых позициях 48 осколочно-фугасными бомбами обеспечила эскадрилья модернизированных самолетов Су-25СМ3. В свою очередь, четыре звена многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили критически важные объекты и колонны бронетехники 24 осколочно-фугасными 500-килограммовыми авиационными бомбами с применением бортового комплекса обороны.

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 уничтожили пункты управления условного противника, применив 1,5-тонные авиабомбы. Каждый самолет сбросил по восемь крупнокалиберных бомб.

В Минобороны уточнили, что боевое применение авиации выполнялось на высотах от 600 до 1200 м в составе пар и звеньев. Вылеты авиации осуществлялись с военных аэродромов в Липецкой, Воронежской, Калужской, Саратовской и Тамбовской областях. Истребительное прикрытие действий ударной авиации обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Западного военного округа.

Корректировку ударов оперативно-тактической авиации обеспечили группы глубинной разведки из состава бригады специального назначения ВДВ.