Комплекс "Земледелие" и систему "Солнцепек" впервые применили совместно на учениях "Запад"

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника. Комплекс "Земледелие" построен по принципу реактивных систем залпового огня

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Военные впервые апробировали новый способ совместного применения инженерного разведывательно-огневого комплекса "Земледелие" и мобильных групп тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе розыгрыша основного этапа практических действий совместных стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

"Для нанесения наступающему "противнику" огневого поражения были задействованы две мобильны группы в составе десяти боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", которые одновременным подрывом неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении и дистанционно установленного инженерным разведывательно-ударным комплексом "Земледелие" минного поля на пути колонн выдвигающегося "противника", создали высокотемпературное огневое поле и избыточное давление в очаге поражения, чем нанесли условному противнику максимальный урон и остановили его продвижение", - рассказали журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

"Земледелие" построено по принципу реактивных систем залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий.

Стратегические учения "Запад-2021"

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6 400 военнослужащих. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.