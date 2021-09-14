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Интерфакс-АВН

Герасимов доложил Путину о 150 иностранных военных наблюдателях на учениях "Запад-2021"

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Полигон "Мулино" (Нижегородская область). 13 сентября. ИНТЕРФАКС - 150 представителей иностранных военных ведомств и военных атташе присутствуют на активном этапе стратегических учений "Запад-2021" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

"Здесь находятся 150 представителей оборонных ведомств и военных атташе иностранных государств. Мы учения завершаем завтра", - сказал Герасимов.

Путин в понедельник прибыл на полигон "Мулино", где будет наблюдать за основным этапом российско-белорусских учений "Запад-2021".

По словам Герасимова, на активной фазе учений на полигоне "Мулино" задействовано около 20 тыс. военнослужащих, 5600 единиц вооружения и техники, порядка 160 танков, более 100 самолетов и 118 вертолетов.

Минобороны РФ сообщило о применении на учениях "Запад-2021" новой российской военной техники, в частности, робототехнических комплексов "Платформа-М", опытных образцов боевых машин пехоты БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха", системы дистанционного минирования "Земледелие", ударных беспилотников "Ласточка", "Иноходец" и "Форпост".

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021" проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах Белоруссии.

По данным Минобороны РФ, всего в учениях "Запад-2021" принимает участие до 200 тыс. человек, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию.

До середины октября Россия и Белоруссия вернут войска в пункты постоянной дислокации после учений "Запад-2021", сообщило Минобороны РФ накануне.

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