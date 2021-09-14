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WarSpot

Флот будущего глазами британцев

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Источник изображения: warspot.ru

Королевский флот готовится отстаивать свои позиции в условиях численного отставания. Вчера, 12 сентября, пресс-служба ВМС Великобритании раскрыла некоторые из проектов, разработанных в рамках форума UK Naval Engineering Science and Technology (UKNEST).

«Если мы окажемся неспособными традиционно конкурировать с точки зрения массы, то мы должны думать иначе, если хотим восстановить операционное преимущество. Молодые инженеры, работавшие над этим проектом, думают радикально и с настоящим воображением, отражая то, что думает Королевский флот», — заявил вице-адмирал ВМС Великобритании Ник Хайн.

Презентация перспективных проектов для ВМС Великобритании:

Некоторые из разработок в деталях:

Авианосец будущего

Источник изображения: twitter.com/RoyalNavy

Боевой корабль будущего

Источник изображения: twitter.com/RoyalNavy

Стратосферный носитель боевых дронов

Источник изображения: twitter.com/RoyalNavy

Подводная платформа-носитель подводных дронов

Источник изображения: twitter.com/RoyalNavy

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Авианосец
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