Флот будущего глазами британцев

Королевский флот готовится отстаивать свои позиции в условиях численного отставания. Вчера, 12 сентября, пресс-служба ВМС Великобритании раскрыла некоторые из проектов, разработанных в рамках форума UK Naval Engineering Science and Technology (UKNEST).

«Если мы окажемся неспособными традиционно конкурировать с точки зрения массы, то мы должны думать иначе, если хотим восстановить операционное преимущество. Молодые инженеры, работавшие над этим проектом, думают радикально и с настоящим воображением, отражая то, что думает Королевский флот», — заявил вице-адмирал ВМС Великобритании Ник Хайн.

Презентация перспективных проектов для ВМС Великобритании:

Некоторые из разработок в деталях:

Авианосец будущего Источник изображения: twitter.com/RoyalNavy

Боевой корабль будущего Источник изображения: twitter.com/RoyalNavy

Стратосферный носитель боевых дронов Источник изображения: twitter.com/RoyalNavy