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Российская газета

Грузовик с секретом: "Витязь-2" защитит от пуль и мин

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Источник изображения: Алексей Моисеев

Выкрашенный в защитный цвет "Витязь-2" с колесной формулой 6x6 внешне очень похож на обычный армейский автомобиль. Однако, как оказывается, это вездеход с "секретом": за тентом бортовой платформы находится бронированный модуль, предназначенный для перевозки шестнадцати военнослужащих или трех тонн грузов.

Как сообщалось в пояснительных материалах, обнародованных на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", этот модуль, его бойницы, двери и люки имеют класс защиты Бр4, то есть способны успешно выдерживать попадание 5,45 × 39 мм и 7,62 × 39 мм пуль автоматов АК-74, АКМ со стальными термоупрочненными сердечниками.

Аналогичными характеристиками обладает и двухместная бронированная кабина. В то же время ее бронестекла обладают классом защиты Бр5 - не пробиваются 7,62 × 54 мм боеприпасами со стальными термоупрочненными сердечниками снайперской винтовки СВД.

Переднее и боковое стекла обеспечивают возможность ведения огня из стрелкового оружия.

Машина способна выдерживать под передним колесом подрыв двух килограммов взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте. Имеющаяся капотная компоновка также увеличивает шансы при наезде на мину или фугас.

Мощность двигателя - 285 л.с. Коробка передач механическая, 9-ступенчатая. Максимальная скорость - 90 км/ч. Имеются два топливных бака емкостью по 210 литров каждый. Запас хода -1000 км. Полная масса автомобиля - 18 500 кг.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
АРМИ-20XX
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