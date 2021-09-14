Россия подняла вопрос о безопасности космоса

Россия призывает начать переговоры по разработке международного инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений.

Об этом говорится в приветствии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, направленном участникам международной «Гагаринской» конференции.

«Важнейшей задачей глобального масштаба является предотвращение гонки вооружений в космосе. Призываем к запуску переговоров по разработке международного, юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов, — зачитал приветствие Рябкова заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Александр Дейнеко.

В документе подчеркивается, что «для этого уже имеется хорошая основа, соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве».