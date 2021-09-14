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«Западу-2021» польская «рысь» не помеха

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России, Белоруссии и в Балтийском море проходит активная фаза международных учений «Запад-21».

Формально это проверка боеготовности Западного военного округа, но по традиции в них участвуют и другие страны, включая Армению, Индию, Казахстан, Киргизию. 

Одновременно начались и учения польской армии «Рысь-21», а ранее Польша ввела в приграничных регионах режим чрезвычайного положения, передаёт Euronews.

В Польше и Литве заявили, что опасаются «гибридных инцидентов» во время российских манёров. А Варшава ещё накануне ввела в приграничных регионах чрезвычайное положение, первое после 1989 года — как в связи с «Западом-21», так и в ожидании новой волны мигрантов. 

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