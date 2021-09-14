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Известия.ru

NASA намерено продлить эксплуатацию МКС минимум на 10 лет

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Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA/Roscosmos

Руководство NASA рассчитывает на продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) по меньшей мере на 10 лет. Об этом заявила 13 сентября в ходе международной Гагаринской конференции руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс.

По ее словам, американская сторона «усердно работает» над продлением работы МКС как минимум на 10 лет. «Мы проработали это в нашей администрации и сейчас движемся к публикации наших планов на ближайшие 10 лет», — отметила она в ходе трансляции на канале «Роскосмоса» в YouTube.

Как отметила Людерс, NASA cотрудничает с партнерами по всему миру, для того чтобы убедиться, что МКС отвечает потребностям индустрии.

В апреле вице-премьер правительства России Юрий Борисов отметил, что ухудшение состояния МКС может иметь серьезные последствия, вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.

31 июля в ходе заседания президиума Научно-технического совета специалисты пришли к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента станции после 2024 года создает дополнительные риски.

Было предложено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию. В тот же день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой станции.

По словам Рогозина, новая российская орбитальная станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта. Как уточняет «Газета.ру», в России намерены создать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС.


Развертывание новой российской орбитальной станции планируется начать через пять-шесть лет. В качестве базового модуля новой орбитальной станции будет выступать Научно-энергетический модуль.

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Россия
США
Компании
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Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
AI
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