Совместное наступление Т-80УЕ-1 и БМД-4М показали на видео

На стратегических учениях "Запад-2021" Т-80УЕ-1 впервые ведут совместные учебные действия с БМД-4М.

У десантников есть свои Т-72Б3, но на этих маневрах решено отработать выполнение задач с газотурбинными основными боевыми танками.

До появления Т-80БВМ эта модификация считалась самой современной среди серийных машин семейства "восьмидесятых". На нее установили тепловизионный прицел "Плиса", позволяющий обнаруживать бронетехнику противника на расстоянии 3500 метров. Поэтому демонтировали инфракрасный прожектор, который имелся на более ранних Т-80У, а на его месте расположили блоки дополнительной динамической защиты.

В качестве основного вооружения установлена обновленная 125-мм пушка 2А46М4, способная применять бронебойные подкалиберные снаряды по танкам на дистанции 2500 метров и управляемые ракеты, способные преодолевать до 5000 метров. Боекомплект - 44 выстрела. Имеется спаренный 7,62-мм пулемет и закрытая 12,7-мм зенитная установка.

Мощность двигателя -1250 л.с. Максимальная скорость - 70 км/ч по шоссе и 60 км/ч по грунтовым дорогам. Запас хода по топливу - 440 км. Имеется оборудование для преодоления по дну водных преград глубиной 5 м.

Что же касается БМД-4М, то по своей огневой мощи она превосходит даже некоторые легкие танки. В ее башне одновременно смонтировано 100-мм нарезное орудие, скорострельная 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.

Двигатель - 500 л.с. Скорость - до 70 км/ч по суше, 45 км/ч - по грунтовой дороге, и 10 км/ч - по воде. Запас хода - 500 км. Масса- 14000 кг. Экипаж - 3 человека и 4-5 десантников.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе этих учений экипажи БМД-4М на полигоне Струги Красные отработали новый элемент тактического боя - огневое поражение условного противника с закрытых позиций, при этом разведданные передавались беспилотниками типа "Орлан".

Алексей Моисеев