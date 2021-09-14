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Известия.ru

В Кремле оценили возможность размещения С-400 РФ в Белоруссии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Вопрос о возможности размещения в Белоруссии российских зенитных ракетных комплексов С-400 будет решаться с точки зрения целесообразности в рамках обеспечения безопасности двух стран. Об этом 13 сентября рассказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сроки поставки С-400 в Белоруссию он назвать не может.


«Это вопрос целесообразности с точки зрения обеспечения совместных интересов безопасности двух государств и одного Союзного государства. Руководство будет принимать соответствующее решение», — указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия и Белоруссия намерены и впредь продолжать совместные военные учения и военно-техническое сотрудничество.

«Совместные военные учения — это обычный процесс. Вы знаете, это не первые учения в этом роде, они и ранее проводились. Это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. И процесс совершенствования навыков и подготовки как российских Вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение», — заявил Песков в понедельник.

В Кремле добавили, что тема военно-технического сотрудничества Москвы и Минска обсуждается постоянно, контакты в этой сфере будут продолжаться.

12 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен купить у Москвы С-400. По его словам, Минск намерен закупить российских вооружений более чем на $1 млрд. Вопросам обороны и безопасности было уделено много времени на переговорах в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. Была затронута и тема поставок ЗРК С-400, подчеркнул Лукашенко.

В понедельник, 13 сентября, на полигоне Мулино в Нижегородской области стартовал основной этап совместных учений Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021». В маневрах также задействованы военные из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Индии. На учении среди прочего отрабатывают военные сценарии по отражению атаки условного врага и нанесению ответного огневого удара.

Ожидается, что основной этап учений посетит президент России Владимир Путин.

В стратегических учениях «Запад-2021» участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренируются на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.


Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Они продлятся до 16 сентября.

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