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В США удивились модификации устаревшего российского танка

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Источник изображения: Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Авторы портала Defense Blog удивились новой модификации устаревшего российского танка Т-62. Издание подчеркивает, что средний танк, принятый на вооружение в 1961 году, до сих пор в строю.

В начале сентября появились снимки модернизированного Т-62, доработанного специалистами 103-го бронетанкового ремонтного завода. Защиту машины усилили блоками динамической защиты «Контакт-1» и решетчатыми экранами, а осведомленность экипажа призвана повысить многоспектральная гиростабилизированная оптико-электронная станция (МГОЭС).

МГОЭС получила телевизионный и тепловизионные каналы в нескольких спектрах, что позволяет обнаруживать малоразмерные объекты в любых метеоусловиях. Также модернизированный Т-62 получил новый прицел наводчика 1ПН-96МТ-02, что повысило дальность обнаружения целей ночью до 2000 метров.

Defense Blog подчеркивает, что новая модификация создана через несколько лет после сообщений о планах по утилизации парка танков Т-62. Так, в конце 2013 года в Главном автобронетанковом управлении Минобороны сообщили о решении по утилизации парка Т-62. Тем не менее в 2018 году советские машины приняли участие в учениях войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.

Производство танка Т-62 началось в 1961 году. Советская машина стала первым в мире танком с гладкоствольным орудием. Танк, ставший развитием модели Т-55, получил пушку У-5ТС калибра 115 миллиметров. В КНДР лицензионное производство Т-62 продолжалось до 1989 года, а в некоторых странах, включая Алжир, Египет, Кубу и Сирию, машина до сих пор состоит на вооружении.

В апреле издание 19FortyFive назвало американский танк M1 Abrams одним из лучших в мире. По мнению авторов материала, модификации M1 превосходили советские танки нескольких поколений, включая Т-62 и Т-72.


Даниил Иринин

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