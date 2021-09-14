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WarSpot

Индонезия закупает новые «Геркулесы»

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ВВС Индонезии обновят свой парк военно-транспортной авиации. Вчера, 12 сентября, портал scramble.nl сообщил о том, что Минобороны Индонезии заказало пять самолётов C-130J-30 Super Hercules у американской корпорации Lockheed Martin.

Контракт на закупку самолётов был подписан без публичной огласки ещё в 2019 году. Теперь стороны приступили к выполнению договора, а командующий ВВС Индонезии маршал Фаджар Прасетьо опубликовал фото со сборочной линии.

Командующий ВВС Индонезии на сборочной линии

Источник изображения: scramble.nl

Стороны не раскрывают деталей контракта и графика поставок. Известно лишь количество заказанных единиц — 5 самолётов, а также их модификация — C-130J-30. Известно, что на вооружении ВВС Индонезии числятся порядка 20 самолётов C-130B, KC-130B и C-130H, закупленные в 60-е и 80-е годы. Закупка новых самолётов позволят частично заменить машины, выработавшие свой ресурс.

Самолёт Lockheed C-130 Hercules совершил свой первый полёт в 1954 году, а двумя годами позже поступил в ВВС США. За более чем полувековую историю разработаны десятки модификаций C-130, которые активно эксплуатируются в шестнадцати странах. Кроме того, Lockheed C-130 Hercules является самым распространённым военно-транспортным самолётом в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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