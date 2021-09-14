Roketsan разработала 122-мм реактивный боеприпас с лазерной системой наведения

ЦАМТО, 13 сентября. Турецкая компания Roketsan разработала новый 122-мм реактивный боеприпас с лазерной системой наведения. Боеприпас был впервые представлен в августе на выставке IDEF-2021 под обозначением TRLG-122.

Как сообщает Armyrecognition.com, 122-мм РС TRLG-122, оснащенный лазерной ГСН, представляет собой усовершенствованную версию управляемого реактивного снаряда TRG-122, разработанную для обеспечения высокоточного поражения наземных целей на большей дальности по сравнению со стандартными 122-мм РС.

Для справки: масса TRG-122, включая фугасную или осколочно-фугасную боевую часть весом 18,4 кг, составляет 72 кг, КВО не превышает 15 м. TRG-122 оснащается спутниковой, либо комбинированной GPS/инерциальной системой наведения.

Несмотря на продолжающиеся работы по проверке конструкции TRLG-122, Roketsan рассчитывает в течение года подписать первый контракт на его поставку с последующим запуском в серийное производство.

TRLG-122 оснащен инерциальной навигационной системой и полуактивной лазерной ГСН, которая способна в реальном времени обнаруживать отраженный от подсвечиваемой цели сигнал, вычислять угол линии визирования и рассчитывать данные для наведения на цель.

Стартовая масса TLRG-122 – 76 кг. РС оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой 13,5 кг с готовыми поражающими элементами. Дальность пуска РС – 13-30 км. Предполагается, что боеприпас будет применяться совместно с БЛА, которые обеспечат целеукуазание. КВО боеприпаса от цели не превысит 2 м. Он может применяться для поражения позиций артиллерии и систем ПВО, войск в марше, зданий и сооружений, а также высокоприоритетных целей.

На выставке IDEF-2021 Roketsan также представила ранее разработанный оснащенный лазерной головкой самонаведения 230-мм управляемый реактивный боеприпас TRLG-230. Предположительно, максимальная дальность стрельбы TRLG-230 составляет 70 км. По информации турецких СМИ, эти боеприпасы в конце 2020 года применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.