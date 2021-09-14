Lockheed Martin продолжит модернизацию РСЗО M-270 СВ США

ЦАМТО, 13 сентября. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с корпорацией Lockheed Martin дополнительного контракта в поддержку производства и развертывания реактивных систем залпового огня версии M-270A2.

Стоимость контракта составляет 22,526 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Гранд-Прэри (шт.Техас), Камдене (шт.Техас), Нью-Бостоне (шт.Техас). Планируется, что выполнение работ по контракту будет завершено к 31 марта 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Сухопутные войска США сообщили о намерении увеличить парк реактивных систем залпового огня в контексте усиления возможностей по ведению боевых действий против равного противника. Планы предусматривают закупку до 343 новых пусковых установок M-142 HIMARS, а также модернизацию до стандарта M-270A2 всех 225 состоящих на вооружении пусковых установок MLRS M-270A1 и 160 находящихся на хранении M-270A0, ранее предназначавшихся для демилитаризации.

Работы позволят продлить срок их эксплуатации до 2050 года за счет решения проблем устаревания, модернизации артиллерийской части, двигателя, трансмиссии, а также установки улучшенной бронированной кабины и системы управления огнем.

Первый контракт стоимостью 362,741 млн. долл. на модернизацию 50 пусковых установок РСЗО M-270A0 был подписан с Lockheed Martin в апреле 2019 года. В июне 2020 года было заключено соглашение стоимостью 226,254 млн. долл. на модернизацию к версии M-270A2 44 дополнительных РСЗО M-270. В апреле 2021 года подписан контракт на сумму 214,708 млн. долл. на модернизацию дополнительных реактивных систем залпового огня.