Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin продолжит модернизацию РСЗО M-270 СВ США

101
0
0
Реактивная система залпового огня M270
Реактивная система залпового огня M270.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 13 сентября. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с корпорацией Lockheed Martin дополнительного контракта в поддержку производства и развертывания реактивных систем залпового огня версии M-270A2.

Стоимость контракта составляет 22,526 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Гранд-Прэри (шт.Техас), Камдене (шт.Техас), Нью-Бостоне (шт.Техас). Планируется, что выполнение работ по контракту будет завершено к 31 марта 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Сухопутные войска США сообщили о намерении увеличить парк реактивных систем залпового огня в контексте усиления возможностей по ведению боевых действий против равного противника. Планы предусматривают закупку до 343 новых пусковых установок M-142 HIMARS, а также модернизацию до стандарта M-270A2 всех 225 состоящих на вооружении пусковых установок MLRS M-270A1 и 160 находящихся на хранении M-270A0, ранее предназначавшихся для демилитаризации.

Работы позволят продлить срок их эксплуатации до 2050 года за счет решения проблем устаревания, модернизации артиллерийской части, двигателя, трансмиссии, а также установки улучшенной бронированной кабины и системы управления огнем.

Первый контракт стоимостью 362,741 млн. долл. на модернизацию 50 пусковых установок РСЗО M-270A0 был подписан с Lockheed Martin в апреле 2019 года. В июне 2020 года было заключено соглашение стоимостью 226,254 млн. долл. на модернизацию к версии M-270A2 44 дополнительных РСЗО M-270. В апреле 2021 года подписан контракт на сумму 214,708 млн. долл. на модернизацию дополнительных реактивных систем залпового огня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.08.2021
Lockheed Martin поставит ОТР ATACMS ВС Тайваня
01.02.2021
Американские РСЗО запустят рой «убийц» российских С-400
06.11.2020
Предполагаемая продажа Тайваню беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian
29.10.2020
Планируемая продажа Тайваню береговых ракетных комплексов Harpoon
16.03.2020
Второе испытание перспективной американской оперативно-тактической ракеты PrSM
17.02.2020
Армия США запрашивает приобретение сразу 1018 новых ракет PrSM в 2021 финансовом году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 14.09 00:34
  • 9
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 00:13
  • 21
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 00:11
  • 2
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 22:35
  • 4
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М
  • 13.09 12:40
  • 3
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 13.09 11:37
  • 2
The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей