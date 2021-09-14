Yahoo News Japan (Япония): Россия представляет новые малые боевые дроны-камикадзе

Японский военный обозреватель рассказывает о новой перспективной разработке российского оборонно-промышленного комплекса — дроне KUB компании ZALA Aero. Он бесшумен, малозаметен и может атаковать большими группами, «от которых трудно защищаться». «Стаи» дронов-камикадзе, атакующие людей и военную технику, — это большая опасность.

На только что прошедшей в августе этого года военно-промышленной выставке военно-производственная компания Zala Aero Group, входящая в "Концерн Калашников" представила перспективный образец боевого дрона "КУБ" (KUB).

Боевой дрон "КУБ" относится к классу легких БПЛА. Этот дрон способен нести боевую нагрузку эффективных взрывчатых веществ в 3 килограмма, самостоятельно обнаруживать и атаковать цели. Он может применяться по различным военным объектам противника, но особенно подходит для атак против кораблей и других плавучих средств. Машина рассчитана на массовое применение в виде "стай". Одновременно могут запускаться группы "КУБОВ" по 15 единиц.

В компании говорят о том, что в настоящее время в России разрабатываются и гораздо более мощные военные БПЛА с боевой нагрузкой в 60 и 80 килограмм. "Однако наши "птицы" гораздо легче, проще в эксплуатации и эффективнее, поскольку могут атаковать большими группами, от которых трудно защищаться", - говорят разработчики Zala Aero Group.

Новый образец сразу же приобрел неформальное название "дрон-камикадзе" (kamikaze dron) и влился в мировую линейку дронов такого типа, которые сами находят цель и уничтожают ее вместе с собой. Хотя для некоторых японцев использование в этом названии слова "камикадзе" и может вызывать неприятные ассоциации со Второй мировой войной, оно стало довольно популярным на Западе и Ближнем Востоке для обозначения эффективного и дешевого оружия одноразового применения, с помощью которого противнику может наноситься ощутимый урон.

Отношение к боевым дронам разное. Известно, например, что Римская католическая церковь (Ватикан) издала особый рескрипт, протестующий против разработки и применения этого вида оружия.

"Стаи" дронов-камикадзе, атакующие из поднебесья людей и военную технику на земле, - это большая опасность. Помимо значительного разрушительного воздействия на противника, они оказывают еще и мощный психологических эффект на его войска, не видящие направления и источники ударов.

По некоторым данным, в марте 2020 года турецкие ударные дроны Kargu - 2 могли быть использованы для атак на живую силу противника в Ливии. Этот инцидент стал даже предметом рассмотрения на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Тогда не было сообщено, погибли ли реально в результате этих ударов люди. Дело в том, что указанные дроны оснащаются искусственным интеллектом (ИИ), который сам принимает решение о нанесении удара по цели без участия человека. Такие системы получили название Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS). По данным английской газеты Independent, указанный инцидент в Ливии мог быть первым случаем боевого применения ударных дронов с искусственным интеллектом в реальном военном конфликте.

Поскольку при ручном управлении боевыми дронами от момента распознавания ими цели до реальной атаки по ней проходит время, необходимое для принятия решения оператором, цели могут выходить из зоны удара и даже осуществлять встречные удары по атакующим БПЛА, некоторые эксперты считают, что дроны с ИИ, разумеется, эффективнее, поскольку время на принятие решений им не нужно. Кроме того, в отличие от человека, искусственный интеллект не испытывает никакого психологического дискомфорта при уничтожении живой силы врага. Добавок ко всему ИИ понижает риск человеческих потерь у атакующей стороны, потому что атаки проводятся без участия людей.

Однако многие эксперты в мире считают "машинное" убийство людей без принятия соответствующего осознанного решения человека "бесчеловечным и негуманным". В связи с этим примерно в 30 странах мира в настоящее время ширится движение неправительственных организаций и ученых против применения искусственного интеллекта в системах вооружений.

Масаси Сато (Masashi Sato)