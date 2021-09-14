Будущему тральщику присвоено имя Героя Советского Союза «Афанасий Иванников»

На Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) состоялась церемония закладки корабля противоминной обороны.

Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами: корабли ПМО проекта 12700 могут обнаруживать их как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Приказом Главкома ВМФ будущему тральщику присвоено действующее наименование «Афанасий Иванников» в честь Героя Советского Союза, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком «Т-115» 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота, капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова. Корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» станет девятым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Новый оборонный заказ сообщает, что проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ.

Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.