Роскосмос заявил, что возможность продления эксплуатации МКС после 2024 года еще изучается

Заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев подчеркнул, что МКС не вечна

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) является востребованной, и в настоящий момент рассматривается возможность увеличения сроков ее эксплуатации. Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Международная космическая станция является крайне востребованной научно-экспериментальной базой для изучения космоса и отработки новых технологий. Сегодня изучается возможность дальнейшего увеличения сроков использования МКС после 2024 года", - заявил Савельев на международной Гагаринской конференции.

Заместитель гендиректора подчеркнул, что МКС не вечна. "На смену этого форпоста человечества в космическом пространстве должны прийти новые проекты, которые будут способствовать дальнейшему, более глубокому изучению и использованию космического пространства в мирных целях", - добавил он.

По словам Савельева, российская сторона предпринимает все усилия для сохранения уникального космического опыта в создании космических станций.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать станцию планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока. Замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО "РКК "Энергия", Герой России Юрий Гидзенко в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что "решение на верхних уровнях принято", чтобы продолжить эксплуатацию станции до 2028 года.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.