Между наукой и мифами: как индийская лунная программа напомнила о миссии "Аполлон-11"

Михаил Котов — о новых спорах вокруг высадки американцев на Луне

Место посадки лунного модуля американской миссии "Аполлон-11", 20 июля 1969 года Источник изображения: © NASA/Newsmakers/Getty Images

В начале сентября директор Центра прикладной космонавтики (Space Application Centre) Индийского космического агентства Нилеш Десай представил доклад о работе аппарата "Чандраян-2". Прибор сфотографировал место посадки лунного модуля американской миссии "Аполлон-11". После того как российский популяризатор науки Виталий Егоров рассказал об этом событии в своем блоге и продублировал кадры Индийского агентства разразилась нешуточная дискуссия в российском сегменте интернета и в СМИ.

Что же такое увидели любители космоса на этих кадрах?

Фото с Луны

На видеопрезентации отлично видно место посадки лунного модуля "Орел" и длинную тень от него. Разрешение фотографии, показанной в презентации, составляет примерно 0,5 метра на один пиксель, что, в принципе, позволяет увидеть, кроме всего прочего, и следы американских астронавтов. Но их не видно.

Сразу отмечу, что оригиналы фотографий в лучшем разрешении пока недоступны, их выложат в открытый доступ в течение года. И это нормальная практика - ученые сначала пишут статьи для рецензируемых журналов и лишь после их выхода делятся подлинниками.

Но дело здесь, скорее всего, не в фото, а проблема в освещении - кадр сделан в момент, когда солнце находилось низко над горизонтом (на что как раз указывает очень длинная тень от посадочной ступени модуля). В таких условиях контрастность ниже и цепочки следов различить крайне сложно. Не видно и тени от флага, воткнутого астронавтами в лунный реголит. Однако астронавт Базз Олдрин в своих воспоминаниях говорил, что видел во время старта с Луны, как древко флага было сбито реактивной струей взлетной ступени "Орла". Как оказалось, независимое доказательство американских лунных миссий до сих пор очень сильно интересует общественность.

Индийская миссия

Очень многие россияне, даже среди любителей космонавтики, только после публикации этой фотографии у Егорова узнали о существовании миссии "Чандраян-2", которая работает на орбите Луны с августа 2019 года.

Миссия ранее состояла из двух частей - из орбитального аппарата "Чандраян-2" и посадочного модуля "Викрам" с луноходом "Прагъян" на борту. 6 сентября 2019 года "Викрам" отделился от орбитального аппарата и попробовал совершить посадку в районе Южного полюса Луны между кратерами Манцини C и Симпелий N. Именно в этом месте, на полюсе, по предположению ученых, могут находиться залежи водного льда. Увы, но посадка оказалась неудачной. Земля потеряла связь с "Викрамом", когда тот был на высоте около 400 метров над поверхностью Луны, а, как стало известно позже, посадочный модуль рухнул на поверхность спутника и разбился.

Запуск ракеты-носителя GSLV III с автоматической межпланетной станцией "Чандраян-2", 22 июля 2019 года Источник изображения: © Indian Space Research Organization via AP

Однако орбитальный модуль "Чандраян-2" продолжает работать и по сей день. Среди его инструментов есть камера Orbiter High Resolution с высокой разрешающей способностью - 0,32 метра на пиксель. То есть если бы на поверхности Луны лежала средняя пицца диаметром 30см, то на фотографии этого аппарата ее можно было бы увидеть как одиночный пиксель. Правда, такое хорошее по современным меркам разрешение получается только в идеальных условиях при наибольшем приближении космического аппарата к Луне.

Людям нужны мифы

Любопытно то, что подобная съемка места посадки "Аполлона-11" уже проводилась - фотографировала американская орбитальная станция Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), функционирующая на орбите с 2009 года. LRO оснащена LROC - лунной камерой для разведки поверхности и поиска подходящих мест для посадки пилотируемых экспедиций. В список областей, которые были выбраны для съемки в максимальном разрешении, кроме прочего, вошли площадки, связанные с человеческой деятельностью, - места посадок пилотируемых кораблей "Аполлон", американских и советских автоматических станций.

Причем первые снимки места посадки "Аполлона-11" были получены уже через месяц после выхода на орбиту. И да, на некоторых кадрах, сделанных в более удачное время "лунного дня", прекрасно видна не только посадочная ступень "Орла", но и цепочки следов астронавтов. Эти фотографии практически идентичны сделанным индийской лунной станцией. Их многократно публиковали в СМИ, печатных энциклопедиях. Но почему-то они не очень убеждают сторонников "лунной мистификации". Теперь в копилку доказательств добавляются и индийские снимки. Правда, думаю, и они вряд ли что-то изменят. Сторонники лунного заговора уже придумали уйму разных вариантов, объясняющих даже отчетливо видимые следы.

И это очень грустно, когда наиболее интересной частью большой и сложной научной миссии для широкой публики становятся многократно развенчанные мифы. У Индийской организации космических исследований (ISRO) очень небольшие бюджеты по сравнению с другими лидерами космической отрасли. Но все же индийцам удается запускать интереснейшие межпланетные миссии к Луне и Марсу, постепенно идти к созданию своей пилотируемой программы, разрабатывать новые типы ракет.

С другой стороны, такова реальность. Далеко не всех интересует наука. И не всегда получается объяснить, для чего так важно найти воду на поверхности Луны. А ведь это может помочь астрономам прийти к единой версии о появлении Луны и дать практической космонавтике топливо для заправок, которые могли бы обслуживать будущие межпланетные ракеты, использующие топливную пару "водород - кислород". Например, именно с этими целями в мае 2022 года отправится к Южному полюсу за пробами грунта российская станция "Луна-25".

Но до тех пор, пока не получится объяснить все спорные и загадочные аспекты космоса и космонавтики, придется мириться с тем, что лунные мифы читают и комментируют с гораздо большим интересом, чем научные публикации.