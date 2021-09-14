Washington Examiner (США): теперь, когда стартовали учения «Запад», именно Америка задает тон в НАТО

На фоне российско-белорусских учений «Запад-2021» Том Роган открыл секрет Полишинеля: вооруженные силы США составляют основу и главную ударную мощь Североатлантического альянса. Его возмущает, что такие страны, как Бельгия, Дания, Франция и Германия, не проводят крупных маневров вблизи зон российских интересов, и угрожает, что однажды США оставят Европу один на один с Россией.

В пятницу, 10 сентября, стартовали масштабные военные учения российских Вооруженных сил "Запад-2021". Согласно официальной версии, в ходе этих учений, которые Россия проводит совместно с Белоруссией, отрабатываются задачи по отражению наступления войск стран НАТО, а также предотвращение террористической атаки против Белоруссии.

На самом деле у этих учений есть еще три задачи. Во-первых, повысить способность Вооруженных сил России проводить общевойсковые операции в требуемых масштабах. Во-вторых, предотвратить дальнейшие действия Запада, направленные против белорусского диктатора Александра Лукашенко. В-третьих, обеспечить правительство Владимира Путина, страдающее усиливающейся паранойей, материалом для пропаганды.

Страны НАТО пристально следят за ходом этих военных учений, в первую очередь за действиями Северного флота России, а также за ее соединениями ядерных баллистических ракет и ударных подводных лодок. За последние несколько лет активность российских подводных лодок в значительной мере выросла - увеличились как масштабы проводимых ими операций, так и их потенциал. Вполне вероятно, что ударные субмарины Соединенных Штатов (возможно, даже Великобритании и Франции) молча наблюдают за действиями русских в Баренцевом море.

Однако совместные учения "Запад-2021" несут в себе еще один важный урок. Они служат доказательством того, что Соединенные Штаты продолжают играть чрезвычайно важную роль в обеспечении обороны стран - членов НАТО.

Наиболее очевидным подтверждением тому служат действия военной авиации НАТО, которая следит за российскими силами в Калининградской области. Согласно данным с сайтов, позволяющих отслеживать перемещения воздушных судов, с момента начала учений "Запад-2021" наблюдательные полеты рядом с Калининградской областью совершают в основном американские военные самолеты. Расположенный между Балтийским морем и странами - членами НАТО - Польшей и Литвой, - Калининград, по сути, представляет собой российскую военную твердыню. Российские военные самолеты, взлетающие в Калининградской области, регулярно испытывают системы противовоздушной обороны стран НАТО - порой весьма успешно. Но вопрос остается открытым: почему больше членов этого альянса не развертывают свои силы?

НАТО является одним из самых успешных военных альянсов в истории человечества, и он приносит огромную пользу Америке. Такие члены НАТО, как Великобритания, Норвегия, страны Балтии (в настоящее время акваторию Балтийского моря патрулируют несколько военных кораблей Латвии и Литвы), а также Польша (и Франция, учитывая ее решительный настрой), помогают Америке нести это бремя. Однако учения "Запад-2021" заставляют нас вновь обратить внимание на крайне важный вопрос: почему военно-воздушные силы Бельгии, Дании, Франции и Германии не проводят больше операций рядом с Калининградом и не проводят их чаще? Почему, если на то пошло, итальянские вооруженные силы не проводят свои военные операции ближе к русским в Средиземном море? Это же абсурд, что военно-воздушные силы крошечного Люксембурга вынуждены обеспечивать работу системы предупреждения во всей Центральной Европе.

Эта оперативная летаргия становится особенно очевидной, когда речь заходит о Германии. Что бы ни говорила администрация Байдена, Германия является одновременно и союзницей НАТО, и союзницей России. Кроме того, Германия является пособницей Китая в его геноцидальном империализме даже в большей степени, нежели светочем европейских демократических ценностей. Это такая страна, где Партия зеленых занимает более жесткую позицию в отношении Китая и России, нежели любая из крупных правоцентристских или левоцентристских партий.

Прежняя истина не утратила своей актуальности и сегодня: НАТО - ничто без Америки, и Россия это знает.

Европейцам необходимо вкладывать больше средств в свой оперативный потенциал и прилагать больше усилий для поддержания системы обороны НАТО. Если они этого не сделают, однажды будущий американский президент обратит внимание на чрезмерное количество военных самолетов США, вынужденных защищать воздушное пространство Европы, и придет к выводу, что настоящие друзья не стали бы злоупотреблять готовностью Америки идти на риск, чтобы самим этого риска избежать.

Том Роган (Tom Rogan)