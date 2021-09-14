Замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей»: ставка на трансфер военных технологий в гражданское русло

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО «Алмаз-Антей», являющийся разработчиком и производителем лучших в мире систем и комплексов ПВО, таких как ЗРС С-500 «Прометей», С-400 «Триумф», ЗРК «Бук-М3», «Тор-М2» и многих других известен сегодня еще и как один из крупнейших в России поставщиков широкого спектра гражданской продукции для транспорта, ТЭК, связи, медицины, ЖКХ и других отраслей.

О том, по каким направлениям идет диверсификация производства рассказал «Интерфаксу» заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике Александр ВЕДРОВ.

- Александр Анатольевич, известно, что изначально концерн ВКО создавался исключительно под решение военных задач - разработку и выпуск средств противовоздушной и противоракетной обороны. Доля гражданской продукции у большинства ключевых предприятий, вошедших в его состав, была если не нулевой, то минимальной. Никаких обязательств по диверсификации производства тогда не было. Что подвигло концерн наряду с выполнением гособоронзаказа активно заниматься гражданскими программами?

- Направление развития продукции гражданского назначения мы действительно начали формировать давно, еще до появления программы диверсификации. Если есть возможность сравнительно быстро и недорого доработать «под гражданку» технологии, настроенные на выпуск военной продукции, если под гражданскую продукцию есть рынок сбыта, то почему этого не сделать?

Пришло понимание, что нужно расширять рынки сбыта, сложились соответствующие обстоятельства, и концерн приступил к трансферу военных технологий в гражданское русло. Начали с метеоборудования, оборудования для организации воздушного движения, связи, цифрового телевидения. На тот момент времени это были основные направления.

До того как руководством страны была поставлена задача по диверсификации, это была факультативная работа ради дополнительных рынков сбыта, которая в общем объеме продаж занимала доли процента. В момент создания концерна наши предприятия гражданскую продукцию практически не выпускали, если не считать «утюги, коляски и стиральные машинки» во времена конверсии 1990-х. Но это была абсолютно не рыночная история и она сама собой закончилась.

- В 2008 году руководство страны наделило концерн статусом единственного поставщика по некоторым гражданским направлениям: организация воздушного движения и смежные с этим кластером метеообеспечение, связь, некоторые другие направления. Какие перспективы открылись перед концерном благодаря этому решению?

- Фактически в 2008 году был дан старт серьезным многомиллиардным работам, получили жизнь масштабнейшие проекты.

Мы вошли в отрасль максимально безболезненно, смогли создать действительно конкурентоспособные изделия сразу в нескольких нишах. Сейчас в этой отрасли используется только российская продукция, кроме, говоря простым языком, мониторов, клавиатур и мышек. Остальное – именно технологическое оборудование – полностью российское.

- Спектр инновационной гражданской продукции, которую выпускают предприятия концерна очень широк. Какая из них является приоритетной?

- Сегодня, безусловно, флагманским для нас направлением развития гражданской продукции стал ТЭК. Мы активно работаем со всеми крупными нефтегазовыми компаниями. Это, в первую очередь, Газпром. Есть заключенные контракты, есть открытые НИОКРы. В целом емкость рынка импортозамещения в этой отрасли – триллионы рублей. Что касается непосредственно нас – речь идет о создании оборудования для добычи углеводородов, для переработки нефти и газа, об обслуживании имеющегося промышленного парка.

- Кроме ТЭК по каким еще направлениям ведется работа в рамках программы диверсификации?

- В данный момент времени уже существует целый ряд программных документов, методических рекомендаций по диверсификации. Концерном определены шесть основных направлений в которых мы работаем: это транспорт, ТЭК, медицина, связь, ЖКХ и так называемое промышленное производство, «производство средств производства»: станки, системы вторичной переработки сырья, обслуживание складов, стендовое оборудование, безэховые камеры, инструменты и прочие вещи. Всё это рыночные истории, но они не только продаются партнерам, а еще и помогают нам закрывать потребности своих предприятий.

Особо хотел бы сказать о продукции для медицины. Это одно из крупных направлений. В концерне есть свои компании-разработчики совершенно разного типа оборудования, и мы уже продаем такую продукцию собственного изготовления, - за исключением, пожалуй, элементов, которые делать у нас экономически нецелесообразно. Например, один из элементов рентгеновского оборудования делают всего две компании в мире, с которыми мы никогда не сможем конкурировать по качеству и по цене из-за объемов. Но в целом практически все компоненты медоборудования разрабатываются и делаются у нас.

- Концерн объединяет более шестидесяти КБ, НИИ, заводов. Какие предприятия являются ключевым в плане выпуска гражданской продукции?

- Основным нашим производственным кластером по «гражданке» стал Нижегородский завод имени 70-летия Победы: новое машиностроительное предприятие, современная система управления, новейшее оборудование, сам завод построен и введен в эксплуатацию совсем недавно и в рекордные в новейшей истории страны сроки, около пяти лет. Это основной производитель концерна по контрактам с Газпромом, по нескольким направлениям в сфере ТЭК: оборудование для горнодобывающих комбинатов, для роторных экскаваторов. В июле на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге представили подводный беспилотник «Сарма» - для геологоразведки, контроля в Арктике за системами газо- и нефтепроводов, химического анализа, - и всё это в автономном режиме. Автономность – до трех месяцев, что очень важно в условиях ледовой обстановки. В 2024 году по этому изделию планируем выйти на серию.

Что касается медицины, то здесь, пожалуй, основное наше предприятие – рязанский завод «Красное знамя».

Хотел бы также сказать несколько слов об Ижевском электромеханическом заводе «Купол», который ведёт ряд проектов по созданию сложных систем охлаждения, в том числе для атомных станций. Этим оборудованием мы уже оснастили несколько атомных станций, в том числе за рубежом – например, «Руппур» в Бангладеш, работаем по турецкой «Аккую». Для изготовления такого оборудования создан отдельный цех. Плюс «Купол» - это промышленные газовые лучистые обогреватели, это опять же медицинское направление: физраствор для перинатальных комплексов, который, несмотря на санкции, производится совместно с партнерами из Европы.

- Предприятия сами определяют какую гражданскую продукцию они будут выпускать или это решает концерн?

- Вообще для каждого из наших дочерних предприятий имеется долгосрочный план развития, опирающийся на их производственные компетенции, на их специфику, навыки специалистов. С учетом этих же параметров департамент развития гражданской продукции концерна ведет отбор наиболее перспективных проектов в рамках диверсификации, и после того, как проект признается потенциально интересным, он «приземляется» на максимально подготовленное к его реализации дочернее предприятие. Максимально готовое - это не полностью загруженное, имеющее необходимое технологическое оборудование и людей, которые будут задействованы в производстве определенной гражданской продукции.

- Как вы оцениваете потенциал концерна по дальнейшему наращиванию выпуска гражданской продукции в рамках диверсификации? И еще – допускаете ли вы возможность участия в ваших проектах других компаний. не входящих в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей»?

- В ближайшей и среднесрочной перспективе наш потенциал по развитию производства гражданской продукции не ограничен ничем, кроме спроса. Мы на 100 процентов открыты для создания совместных предприятий с любыми частными организациями, с физическими лицами, иностранными компаниями. Идеи потенциальных компаньонов – наша реализация, итог – взаимовыгодное индустриальное партнерство. Мы открыты для взаимодействия со всеми. Главное – чтобы наш будущий партнер обладал чем-то осязаемым: патент, конструкторская документация, «ноу-хау» и т.д.

И второе – естественно, мы оцениваем будущий проект по параметрам цена/качество, рынок, конкурентная среда, окупаемость. Проводим маркетинговые исследования. Если видим перспективу – входим в проект технологически, административно и финансово.

Яркий пример: буквально недавно, можно сказать «вчера», стартовал наш совместный с турецкой стороной проект – создание автоматических линий по сортировке вторсырья. Партнеры из Турции запатентовали эту технологию, в их стране она уже работает. Обратились к нам на МАКСе, и уже сейчас создание нашего совместного предприятия находится на завершающем этапе.